Nowe i gotowe do zamieszkania apartamenty – dlaczego warto?

Dodatkowo, dla wielu osób jest to męczące i stresujące zajęcie, którego z chęcią by uniknęli. Dlatego też atrakcyjną alternatywą jest zakup mieszkania w standardzie „do zamieszkania”. Dzięki temu mamy wpływ na wyposażenie lokalu i styl w jakim będzie ono urządzone, a jednocześnie nie musimy angażować się w poszukiwania ekip specjalizujących się w realizowaniu prac wykończeniowych oraz zakup niezbędnych materiałów.

Nowe mieszkania Wrocław

Młyn Maria to inwestycja zlokalizowana w centrum Wrocławia. Mieszkania na sprzedaż są wykończone w wysokim standardzie i gotowe do zamieszkania. Wykończenie obejmuje drewniane podłogi, zabudowę kuchenną z AGD, łazienki z ceramiką oraz armaturą a także drzwi i szafy wewnętrzne. Standard „ do zamieszkania” jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie wygodę, a także czas. Szeroki asortyment produktów sprawia, że możliwe są do stworzenia liczne zestawienia, a klient sam decyduje jaki charakter wystroju chce zachować. Otrzymuje gotowy do zamieszkania lokal, który wyposażony jest w wybrane przez niego elementy takie jak meble, dekoracje, oświetlenie czy tekstylia, a wszystko to bez konieczności czasochłonnych poszukiwań i zakupów.

Dlaczego Młyn Maria we Wrocławiu?

Młyn Maria to miejsce z historią i charakterem. Dzięki rewitalizacji pofabryczne i opustoszałe od dawna pomieszczenia nabrały nowego charakteru i znów tętnią życiem. Kluczowe elementy architektury takie jak bryła czy historyczny układ otworów okienny zostały nie zmienione. Poziomy stropów zostały zgrane z poziomami okien, zaś industrialne przestrzenie – doświetlone dzięki specjalnie zaprojektowanym oknom. Miejsce maszyn młyńskich i magazynów zajęły luksusowe apartamenty, które harmonijnie wpisują się w zabytkowe mury.

Młyn Maria to idealne miejsce dla osób, które kochają miejski styl życia, a jednocześnie cenią sobie bliskość natury. Inwestycja położona jest w centrum Wrocławia z widokiem na Ostrów Tumski, niedaleko Rynku. Na wyciągnięcie ręki są więc atrakcje miasta takie jak restauracje, sklepy czy kina. Jednocześnie jest to miejsce otoczone rozległymi terenami zielonymi, co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, niezależnie od pory roku. Pomosty, kładki i odremontowane bulwary nad kanałami młyńskimi są gwarancją rekreacji z bezpośrednim dostępem do Odry. Mieszkania na sprzedaż Wrocław – zachęcamy do zapoznania się z jeszcze dostępnymi lokalami.