Nowe mieszkanie i zakup pierwszych ozdób świątecznych – o czym nie możesz zapomnieć?

Przede wszystkim choinka sztuczna

Niektórzy pewnie zdziwią się, że od razu wspominamy o sztucznych drzewkach. Jest to jednak wybór, który cieszy się coraz większą popularnością. Choinki jak żywe w wersji syntetycznej prezentują się po prostu przepięknie, a co więcej dostępne są także sztuczne choinki na pniu, który jest z naturalnego drewna. Jeśli zdecydujemy się na model od sprawdzonego producenta, możemy spodziewać się, że będzie odznaczać się wysoką jakością. Sztuczne drzewko jest dobrym zakupem, jeśli chcemy w dłuższej przestrzeni czasu zaoszczędzić. Zakup jest inwestycją, która jednak po kilku sezonach świątecznych się zwraca. Co więcej pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas. W kolejnych latach po choinkę będziemy udawać się na strych, do garażu czy do piwnicy, a nie do supermarketów podczas największego przedświątecznego oblężenia. To zdecydowanie bardziej wygodne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić sporo grudniowego stresu.

Gdzie kupić drzewko? Choinki polecamy zamówić w sprawdzonym sklepie (jak np. https://www.e-choinki.pl/), który oferuje modele wysokiej jakości. Jeśli zależy nam na ocenie drzewka na żywo, możemy oczywiście zdecydować się na zakupy stacjonarne.

Wyjątkowe dekoracje – DIY i nie tylko

Jeśli mamy wybrany już najważniejszy punkt świątecznego programu, czyli choinkę, możemy zacząć zastanawiać się nad pozostałymi ozdobami mieszkania. Tutaj warto najpierw przemyśleć, czy chcemy wykonać dekoracje samodzielnie, czy wolimy zdecydować się na zakup gotowych dodatków. Obie wersje mogą prezentować się przepięknie, jednak w przypadku DIY mamy większą możliwość personalizacji i w efekcie lepszego dopasowania ozdób do stylu wnętrza.

Polecamy przede wszystkim stroiki wykorzystujące roślinność – mogą to być gałązki choinkowe czy zimowy ostrokrzew, który od razu przywodzi na myśl świąteczny czas. Doskonale prezentują się one z szyszkami, bombkami czy nawet… suszonymi owocami! Stroik możemy powiesić na drzwiach lub położyć go na stole. W przypadku ozdób stołu ciekawie prezentują się także świąteczne świeczniki – zazwyczaj świece pojawią się podczas rodzinnych spotkań, dlatego warto nadać im tego wyjątkowego klimatu, zamiast decydować się na takie w wersji bez ozdób.

Fani wnętrzarskich nowinek z pewnością kojarzą popularne od dłuższego czasu lasy w słoikach. W przypadku ozdób na bożonarodzeniowych możemy wybrać taką roślinność w słoiku w wersji sztucznej. Podobnie jak w przypadku stroików, dobrze będą prezentować się w niej różnego rodzaju zimowe dodatki. Taka dekoracja będzie pięknie ozdabiać wnętrze i możemy umieścić ją zarówno na stole, w jego centralnej części, jak i na innych meblach czy w strefie wejścia do mieszkania.

Ciepłe dodatki

Inne dekoracje, o których nie możemy zapomnieć, to oczywiście koce, poduszki i pościele. Te elementy potrafią całkowicie odmienić wygląd wnętrza i wprowadzić do niego ten jedyny w swoim rodzaju świąteczny nastrój. Popularne kolory tego typu dodatków to czerwień, granat, biel i złoto oraz srebro. Koc o większych wymiarach może oczywiście pełnić także rolę narzuty, którą umieścimy na meblach wypoczynkowych w salonie lub sypialni.