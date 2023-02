Nowe życie starych inwestycji – nowy trend w Polsce. Czy się przyjmie?

Rewitalizacja, adaptacja i renowacja starych budynków

Rewitalizacja architektoniczna, adaptacja i renowacja starych budynków (często powstałych w latach 60., 70. i 80. XX wieku) jest procesem trudnym i bardzo wymagającym, nie jest jednak niemożliwa. Tym bardziej że ich bryła niemal zawsze współgra z nowoczesnymi materiałami wykończeniowymi, co pozwala uzyskać ciekawy efekt wizualny. Co ważne, takie budynki charakteryzują się doskonałą lokalizacją (powstawały najczęściej w ścisłym centrum miasta) i zwykle wciąż dobrym stanem technicznym. Wykorzystanie ich walorów nie pozostaje bez korzyści dla mieszkańców – nowe obiekty oznaczają nowe miejsca pracy.

Stare inwestycje – nowe przeznaczenie

Stare inwestycje coraz częściej zyskują nowe życie. W wielu polskich miastach funkcjonują już projekty, mające na celu adaptację nieużywanych budynków – zgodnie z nimi zostają one przekształcone na hotele, apartamentowce, funkcjonalne i przestronne biurowce, a często także – na komfortowe mieszkania. W minionych latach nastąpiło ożywienie na rynku nieruchomości. W wyniku tego, stare nieruchomości stały się popularnym celem inwestycyjnym. Jest to spowodowane tym, że można je kupić w dobrej cenie i przeznaczyć na nowe cele. Jakie są to nowe przeznaczenia? Najczęściej spotykamy się z rewitalizacjami. Stare budynki są odnawiane i przebudowywane tak, aby nadawały się do nowego celu. Często jest to zmiana funkcji na biurową lub mieszkalną. Obiektom tym często towarzyszy również odnowa całej okolicy, która podnosi atrakcyjność.

Odpowiedzialne inwestycje

Obecnie nowe inwestycje nie są przypadkowe, jak miało to miejsce zaledwie kilka dekad wcześniej. Inwestorzy i deweloperzy nie tylko opracowują szczegółowe plany realizacji, ale także – aktywnie zarządzają własnością, tj. zachowują kierownictwo po sprzedaży zrealizowanej inwestycji po to, żeby w przyszłości wrócić do nieruchomości w celu jej przebudowy i optymalizacji. Taki model działania przyjął m.in. https://www.whitestar-realestate.com/pl.

Pomysł z przyszłością

Odpowiedzialne inwestycje, realizowane przez White-House Real Estate to pomysł z przyszłością. Możliwość przebudowy i optymalizacji inwestycji zrealizowanej w przeszłości stwarza ogromne szanse na rozwój użytkującego ją przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie jednocześnie zwalnia właścicieli z konieczności śledzenia bieżących trendów architektonicznych i pozwala w całości skupić się na efektywnym zarządzaniu prowadzoną działalnością.