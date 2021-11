Nowoczesne oświetlenie do wnętrz w różnych stylach – poznaj bliżej lampy industrialne

Mowa oczywiście o lampach industrialnych. Szturmem podbiły rynek wnętrzarski i zyskały sobie rzeszę wiernych fanów nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Ich popularność wcale nie oznacza jednak, że co trzecim mieszkaniu znajduje się dokładnie to samo oświetlenie. Wręcz przeciwnie! Producenci lamp industrialnych zaskakują mnogością wzorów – sprawdź na https://www.ekconcept.pl/lampy-wiszace-cat-1.

W tym artykule przedstawiamy bliżej lampy industrialne. Czytaj dalej, aby poznać ich zalety i sprawdzić, czy są dobrym wyborem dla Ciebie!

Lampy industrialne z bliska

Lampy industrialne, zgodnie z nazwą, nawiązują do wnętrz urządzonych właśnie w stylu industrialnym. Dominuje w nich surowość, brak zbędnych dodatków. Przypominają stare magazyny, z widocznym betonem czy cegłą oraz metalowymi elementami. Charakterystyczne dla nich są duże przestrzenie i wysokie sufity – to cechy, które nie zawsze da się przenieść do współczesnych mieszkań w blokach. Jednak pozostałe, związane z aranżacją i wystrojem – jak najbardziej!

Jako że w stylu industrialnym nie pojawia się zbyt wiele dodatków, oświetlenie – chociaż będące podstawowym wyposażeniem każdego wnętrza – staje się minimalistyczną ozdobą. Jego rolą jest podkreślenie surowości pomieszczenia, bez zaburzania jego spójnego wyglądu.

Lampy industrialne a styl wnętrza, czyli idealne dodatki nie tylko do stylu industrialnego

Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku wnętrz w innych stylach, w których pojawiają się kolory i różnorodne faktury. W ich przypadku lampy stają się delikatnym tłem, subtelnym dodatkiem, który nie burzy dotychczasowego wystroju pomieszczenia, a zamiast tego doskonale się do niego dopasowuje.

Uniwersalny charakter lamp industrialnych został szybko zauważony i dziś z pewnością nie raz widziałeś je w mieszkaniach urządzonych także w innych stylach aranżacyjnych. Wykorzystali to także producenci, nieco urozmaicając podstawowe modele lamp. Chętnie łączą surowość industrializmu z wybranymi elementami charakterystycznymi dla stylu boho czy skandynawskiego, co stwarza jeszcze większe możliwości aranżacyjne.

Ten zabieg sprawił, że surowych i minimalistycznych lampach w stylu industrialnym zaczęto wykorzystywać także takie materiały, jak drewno czy wiklina. Do dotychczas dominującego metalu i szkła, dołączyły więc naturalne elementy, które dają jeszcze większe możliwości aranżacyjne.

Zalety lamp industrialnych – znasz je wszystkie?

Czytając nasz artykuł, miałeś już okazję poznać kilka zalet lamp industrialnych. Zebraliśmy jeszcze kilka, które pozwolą Ci poznać ten typ oświetlenia nieco bliżej!

Projekty, które Cię zachwycą

W lampach industrialnych nie ma miejsca na nudę! Chociaż może wydawać się to nieco sprzeczne z ich minimalistycznym charakterem – nic bardziej mylnego. Chociaż lampy mają dość skromny wygląd, który bazuje zazwyczaj na metalowych elementach, potrafi on zachwycić. Ciekawe kształty i ażurowe klosze prezentują się doskonale i przyciągają wzrok.

Dla miłośników różnych rodzajów oświetlenia

Lampy industrialne to nie tylko oświetlenie wiszące. W tym stylu znajdziesz różne rodzaje oświetlenia – stojące (na podłodze lub na meblach), a także cieszące się ponownie dużą popularnością kinkiety. Oznacza to, że z lampami industrialnymi łatwo stworzysz projekt spójnego oświetlenia w wybranym pomieszczeniu lub całym mieszkaniu.

Jedyne w swoim rodzaju oświetlenie

Z lampami industrialnymi możesz stworzyć oświetlenie, jakiego nie będzie miał nikt inny. Co mamy na myśli? Przede wszystkim popularną lampę wiszącą typu pająk, której konstrukcja opiera się o żarówki zawieszone na kablach. Ich długość dopasowujesz samodzielnie, co oznacza, że możesz w łatwy sposób stworzyć oświetlenie, które będzie jedyne w swoim rodzaju.