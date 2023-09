Nowoczesny Dworzec Lublin

– Finalizujemy ten priorytetowy projekt o strategicznym znaczeniu nie tylko dla Lublina, ale

i całego regionu. Powstanie w pełni funkcjonalny węzeł, integrujący transport wewnętrzny miasta

z transportem regionalnym i dalekobieżnym. To jedna z największych i zarazem kluczowa inwestycja, która zepnie spójną klamrą wszystkie dotychczas realizowane przez nas zadania transportowe i drogowe. Dworzec Lublin będzie wizytówką naszego miasta oraz przykładem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych dla innych polskich i europejskich metropolii – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Najważniejszym komponentem projektu jest budowa budynku dworca wraz

z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie, który usprawni ruch i dostęp do obiektu. Nowoczesny budynek Dworca Lublin cechuje niezwykły projekt architektoniczny. Wielofunkcyjny, trzykondygnacyjny obiekt wyróżnia się zastosowaniem szeregu rozwiązań podyktowanych troską o środowisko, m. in. poprzez użycie gruntowych pomp ciepła, które mają dostarczyć energię potrzebną do ogrzania budynku. Zmniejszeniu zużycia energii ma służyć pomysł realizacji „budynku w budynku”, czyli otoczenia hali głównej dworca szklaną ścianą

o niskim współczynniku przenikania ciepła. Zadaszenie stanowisk autobusowych pokryte jest panelami fotowoltaicznymi. Natomiast część dachu budynku będzie pełnić funkcję użytkową. Znajduje się tam wydzielona barierkami ogólnodostępna strefa relaksu z traktami spacerowymi, placem zabaw oraz parkiem linowym dla najmłodszych. Co ważne, nasadzono w tym miejscu zieleń, głównie są to gatunki roślin szczególnie wydajnych w oczyszczaniu powietrza. Ponadto specjalny system odzyskiwania deszczówki zapewni wodę do podlewania roślin oraz do celów sanitarnych. Na terenie całego Dworca Lublin znajdzie się około 30 tysięcy nasadzeń zieleni. Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie antysmogowej kostki brukowej. Zawarty w niej dwutlenek tytanu pod wpływem światła umożliwia przekształcenie toksycznych spalin w substancje nieszkodliwe dla zdrowia. W podziemnej kondygnacji budynku znajduje się obszerny parking typu Park&Ride. Przewidziano tam miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi, samochodów elektrycznych oraz postoje typu Kiss&Ride.

Obok nowoczesnego obiektu dworca powstały perony dla autobusów i busów z efektownym szklanym zadaszeniem wspartym na filarach. Aby umożliwić kompleksową obsługę autobusów elektrycznych przygotowano aż 4 stanowiska do ich ładowania. Przy ul. Krochmalnej, w niedalekiej odległości od Dworca Lublin, powstał obszerny parking z miejscami postojowymi dla autobusów i busów oczekujących na odjazd z dworca. Przy parkingu wybudowano budynek socjalno – techniczny dla kierowców komunikacji publicznej oraz obsługi technicznej dworca.

Kompleksową modernizacją objęto rejony ulic Krochmalnej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Dworcowej, Młyńskiej oraz ronda Sportowców. Priorytet postawiono na chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, kanalizację deszczową i zieleń. Zmieniło się też otoczenie dworca. Teren wokół budynku zyskał zupełnie nowy wygląd i funkcje. Plac Dworcowy stał się deptakiem. Od strony północnej i południowej obiektu powstały nowe place, które łączy ciąg pieszy wzdłuż

ul. Dworcowej. Cały obszar jest kompleksowo zagospodarowany i wyposażony m.in. w elementy małej architektury, lekkie zadaszenia, miejsca do pozostawienia rowerów oraz zieleń. Nie zabrakło również monitoringu, oświetlenia, instalacji Hotspot oraz elementów informacji pasażerskiej. Przed dworcem PKP umiejscowiono zatoki postojowe z miejscami parkingowymi typu Kiss&Ride, umożliwiające postój na czas przesiadki pasażerów na autobus lub pociąg. Tam także przewidziano postój TAXI.

Na Dworcu Lublin obsługa pasażera odbywać się będzie z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych (ITS), w szczególności systemów informacji pasażerskiej

i przystankowej. Udogodnienia znajdą też osoby korzystające na co dzień z rowerów, dla których przygotowano miejsca postojowe na parkingach Bike&Ride.

Cały teren Dworca Lublin został wyposażony w niezwykle funkcjonalną

i dekoracyjną infrastrukturę mającą na celu służyć podróżującym, jako miejsce odpoczynku. Cały obiekt oraz przestrzeń dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budowa Dworca Lublin oraz modernizacja pobliskich ulic jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Jego wartość całkowita wynosi ponad 340 mln zł, a dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi prawie 194 mln zł.