Nowoczesny sposób projektowania stron internetowych dla małych i średnich firm w Lublinie.

Witryna internetowa, ma zarabiać a nie ładnie wyglądać w portfolio wykonawcy na hasło strony internetowe Lublin. Metodologia tworzenia stron internetowych jaką opracowaliśmy, pozwala osiągać lepsze efekty w porównaniu do standardowego procesu budowania stron internetowych opartego o aspekt wizualny.

Projektowanie witryn internetowych w oparciu o metodę „wphocus”

Filozofia „wphocus” może być sprzeczna z tym co dotychczas słyszałeś na temat tworzenia stron www, jednak to właśnie ta metoda jest czymś na co powinieneś zwrócić uwagę podczas zlecania prac nad nowym projektem strony internetowej dla małych i średnich firm.

W rzeczywistości Twoich klientów nie interesuje wygląd strony internetowej, wymyślne ikony, poruszające się zdjęcia czy też animacje. Twoi klienci oczekują jasno sprecyzowanych wezwań do działania i szybkiego rozwiązania ich problemów.

Projekt strony internetowej bez wcześniejszego przygotowania treści jest nijaki. Nigdy niczego nie sprzeda.

Unikalna metoda „content first od wphocus” polega na całkowitej zmianie sposobu tworzenia stron internetowych. Przed wykonaniem jakiejkolwiek grafiki przygotowujemy wszystkie treści na stronę internetową i to one określają późniejszy finalny wygląd strony. Odpowiednio przygotowana treść posiada wyjątkową zdolność do realizacji celów. Nie ma znaczenia rodzaj oferowanych usług czy produktów. Odpowiedniej treści wystarczy białe tło, ciemny tekst i jeden przycisk wzywający do zakupu.

Fenomen tej metody polega na stworzeniu wokół treści centrum uwagi. Jeżeli skupimy się na dopracowaniu treści, to stworzenie skutecznej strony będzie o wiele prostszym zadaniem.

To treść jest najważniejsza, a wszystko inne jest tylko dodatkiem.

Nie popełniaj błędu polegającego na poświęcaniu wyglądowi większej uwagi, niż na to zasługuje. Oczywiście, projekt wizualny jest ważny z punktu widzenia kreowania marki, lecz powinien on być uzupełnieniem treści.

Zaplanuj drogę klienta od pierwszego kontaktu ze stroną internetową.

Tworząc stronę internetową, łatwo jest zagubić się w tym co jest ładne zamiast skupić się na tym jaki mamy cel. Dobre strony internetowe wywołują reakcję prowadzącą do realizacji celu, wszystko inne rozprasza uwagę rozprasza uwagę użytkownika.

Wystarczy poświęcić pięć minut na sprawdzenie jak wyglądają strony internetowe większości firm z Lublina. Możemy zauważyć, że w ogrom z nich opowiada o samej firmie zamiast oferować usługi, sprzedawać czy wzywać do wykonania konkretnego działania.

Wyobraź sobie, że przyszedł do Ciebie klient skoncentrowany na zakupie usługi jaką oferujesz. Wysoce prawdopodobnie jest, że skupisz się na sprzedaży. Nie będziesz zanudzał klienta informacjami dotyczącymi powstania Twojej firmy, jeżeli nie zostaniesz o to poproszony

Dokładnie to samo zadanie ma pełnić strona internetowa, powinna generować sprzedaż. Z tego powodu przed wykonaniem jakiejkolwiek treści należy określić cel stworzenia strony internetowej. Czy nasz klient ma coś kupić? Umówić się na spotkanie? Przeczytać artykuł? Niezależnie od tego, jaki jest cel, to cały projekt strony internetowej powinien skupiać się na wywołaniu pożądanej reakcji.

Celem jest konwersja każdej z podstron:

Konwertowanie pojedynczych podstron w obrębie serwisu jest kluczowym elementem skutecznej strony. Istotnym elementem jest jeden sprecyzowany cel, z tego powodu w każdym przypadku pojedyncze podstrony w obrębie strony internetowej musza realizować tylko jeden cel i oferować jedna drogę, która można podążać klient, by zrealizować konwersje.

Na podstawie starannie stworzonego tekstu, możemy opracować sekwencję elementów strony i ograniczyć liczbę elementów rozpraszających. Dzięki temu, skuteczna strona łatwiej poprowadzi odwiedzających do akcji, którą chcemy, aby podjęli. To właśnie dlatego strony wykonane w filozofii „Content First” tak dobrze konwertują.

W przypadku tak zaplanowanej witryny internetowej przekazujemy mniej informacji jednak jest ona lepiej dostosowana i szybciej konwertuje. Po określeniu potrzeb klientów łatwiej jest dostosować pojedyncze podstrony do klientów.

Wykorzystuje opowiadanie historii, w odpowiednim momencie jest bardzo ważne, by zainspirować do działania. Obraz uzupełniający treść jest używany tylko do nadawania tempa narracji a wszystkie elementy interaktywne mają za zadanie doprowadzić do pobudzenia zainterweniowania w kierunku zdefiniowanym przez Ciebie na etapie tworzenia treści.