Nowoczesny sprzęt dla straży pożarnej w regionie

Uroczyście przekazane w Kraśniku, Radzyniu Podlaskim i Zamościu jednostki sprzętowe zostały zakupione w ramach projektu pn. Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych realizowanego przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Lublinie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Łączna wartość doposażenia PSP w ww. zakresie to blisko 34 mln złotych.

Projekt realizowany w ramach Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa regionu, a także zwiększenie możliwości skutecznej obrony przed skutkami zmian klimatycznych oraz klęsk żywiołowych i katastrof. Wsparciem objęto jednostki Powiatowe i Miejskie PSP oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich to blisko 107,5 mln zł, a jego całkowita wartość wynosi ponad 130 mln zł.

W lutym br. przekazano strażakom kolejne partie sprzętu zakupionego w projekcie. Uroczystości odbyły się 7 lutego w Kraśniku, 19 lutego w Radzyniu Podlaskim i 20 lutego w Zamościu.

Jednostki PSP otrzymały w sumie 30 sztuk sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym: 17 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w moduł sprzętu do usuwania wiatrołomów, 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w moduł sprzętu do usuwania wiatrołomów, 4 samochody kwatermistrzowskie, 4 zestawy oświetleniowe na przyczepie, 2 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze typu cysterna wyposażone w zbiornik wody przystosowany do transportu wody pitnej i gaśniczej, 2 kontenery logistyczno-transportowe.

Zakupiony sprzęt trafił do jednostek PSP w Łęcznej, Opolu Lubelskim, Lubartowie, Kraśniku, Janowie Lubelskim, Lublinie, Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Włodawie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju, Hrubieszowie, Zamościu oraz Chełmie.

– Poświęcenie i odwaga każdego strażaka, podczas pełnionej służby, zasługujena docenienie i szczególne wyróżnienie. Służby czuwające nad bezpieczeństwem mieszkańców województwa lubelskiego powinny być wyposażone w najnowocześniejszy i specjalistyczny sprzęt. Jestem przekonany, że sprzęt, który przekazujemy usprawni działania, jakie podejmują strażacy podczas akcji ratowniczych czy działań niwelujących skutki klęsk żywiołowych. Ciężkie i średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, wyposażone w moduł do usuwania wiatrołomów, pozwolą strażakom na szybkie i sprawne reagowanie na skutki gwałtownych burz, wichur czy katastrof drogowych. Przekazane zestawy oświetleniowe znacząco poprawią warunki pracy służb podczas akcji nocnych i w trudnych warunkach atmosferycznych – mówił podczas uroczystości Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dotychczas przekazano strażakom zakupiony w ramach projektu sprzęt o wartości ponad 51 mln złotych w skład, którego wchodzi m.in.: 167 pojazdów typu quad na przyczepie, 173 zestawy pilarza, 24 przyczepy z namiotami i wyposażeniem logistycznym, 21 dronów, 173 przenośnych motopomp szlamowych z osprzętem, 7 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w moduł sprzętu do usuwania wiatrołomów, 4 samochodów kwatermistrzowskich oraz 4 zestawów oświetleniowych na przyczepie.

Docelowo projekt doposaży w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy aż 376 jednostek służb ratowniczych w regionie, który będzie służył ponad 2 milionom mieszkańców, a środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami objęty zostanie obszar o powierzchni ponad 478 tys. Hektarów.