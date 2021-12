Obsługa ruchu przychodzącego - praktyczny poradnik dla pracowników infolinii

Co należy do zadań pracownika obsługi infolinii

Za jego zadania uznaje się obsługę połączeń przychodzących, wychodzących, czatu, SMS-ów, czy skrzynek mailowych, ponadto obsługa klientów, udzielanie informacji, itp.

Obsługa infolinii przychodzącej i obsługa połączeń przychodzących

Obsługa infolinii przychodzącej i połączeń przychodzących to główne zadania pracowników call center. Za główne zadanie uznaje się obsługę po sprzedażową, a także odpowiadanie na pytania klientów, porady w zakresie pomocy technicznej, jak również rozwiązywania problemów. Czasami pracownicy call center, mogą przeprowadzać różne ankiety, przekazywać różne informacje, oferty pracy, i inne.

Przyjmowanie zamówień

Jest to kolejna kwestia, jaką musi obsłużyć pracownik obsługi klientów. Przykładowo jeżeli zamawiamy coś w sklepie internetowym, lecz nie chcemy tego zrobić poprzez sieć, a telefonicznie, właśnie wtedy będziemy mieć styczność z pracownikiem zajmującym się przyjmowaniem zamówień. Osoba na takim stanowisku, powinna posiadać wystarczającą wiedzę, aby móc np. nam doradzić w kwestiach, których nie jesteśmy do końca pewni. Składanie zamówień poprzez telefon jest banalnie proste i dla wielu osób jest to dużo lepsze rozwiązanie niż klasyczne zamawianie w sieci.

Podobna kwestia jest w przypadku reklamacji i zwrotów produktów. Jeżeli ktoś nie chce skorzystać z tradycyjnego formularza zwrotu, może wpierw porozmawiać z konsultantem o zaistniałym fakcie i wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Co powinno charakteryzować pracownika obsługi infolinii

Z pewnością nie jest to praca dla każdej osoby. Praca w call center, tak jak i wiele innych zawodów niesie za sobą plusy oraz minusy. Zatem osoba, która ubiega się o prace na tym stanowisku, dobrze, aby posiadała cechy charakteru takie jak:

odporność na stres,

cierpliwość,

otwartość,

asertywność,

komunikatywność,

umiejętność pracy pod presją,

podzielność uwagi,

i inne.

Ponadto osoba ubiegająca się o stanowisko jako konsultant infolinii przychodzącej powinna potrafić biegle obsługiwać się komputerem oraz internetem. Ważną cechą jest również nienaganna dykcja.

Wiele firm rekrutujących na opisywane stanowiska oferuje odpowiednie szkolenia od podstaw, lub takie, gdzie można podnieść swoje kwalifikacje.

Konsultant obsługi infolinii a psychika

Jest to kluczowa kwestia w tego typu pracach. Nigdy nie wiadomo, na kogo trafimy po drugiej stronie słuchawki, dlatego osoby o słabej psychice, powinny raczej poszukać sobie innej pracy. Dzwoniący klienci, niekiedy są niemili dla konsultantów, używają wulgaryzmów itp. Trzeba mieć to na uwadze, decydując się na ten rodzaj pracy.

Ponadto w pracy tego typu czasami narzucane jest bardzo duże tempo i ogólna presja, co z kolei mogłoby sprawiać kolejny problem dla osób ze słabą psychiką.

Czy jako konsultant w biurze obsługi klienta można się rozwinąć

Jest to kwestia, która zapewne wielu ludzi interesuje. Są osoby, które pracując, chciałyby się ciągle rozwijać i piąć do góry. Jednak czy praca w biurze obsługi klienta zapewnia taką możliwość? Okazuje się, że tak! Niektóre firmy oferują wszelakie szkolenia i kursy, dzięki którym można nabywać nowe umiejętności. Osoby ambitne przejawiające chęci do kształcenia się i poszerzania swoich umiejętności z pewnością w szybki sposób awansują na wyższe stanowiska.

To zaś, z kolei może być początkiem długiej przygody zawodowej związanej z call center. Ścieżka kariery konsultanta może prowadzić przez wiele szczebli, aż do stanowiska team leadera lub managera, a także możliwość przejścia do zupełnie innych struktur firmy.

Dobre rady dla pracowników

Tak jak było wspomniane wcześniej, nie wiadomo, na kogo możemy trafić po drugiej stronie słuchawki, zatem jeżeli np. dojdzie do sytuacji nieprzyjemnej z klientem, nie zrażajmy się od razu. Najlepiej jest uzbroić się w odporność na niekiedy "dosadne" uwagi klientów, których nie jesteśmy w stanie uniknąć.

Warto również korzystać z wszelakich dóbr, jakie oferują firmy (szkolenia, kursy, itp.). Dzięki nim w szybki sposób można awansować na wyższe i lepsze stanowisko.

Podsumowanie

Praca w biurze obsługi klienta o dziwo nie należy do łatwych. Jest to rodzaj pracy, w której psychika odgrywa ważną rolę. Jednak praca ta niesie za sobą także wiele plusów. Jeżeli jesteś pracownikiem na jednym z opisywanych stanowisk, być może wyciągniesz jakieś pozytywne wnioski dzięki temu poradnikowi. Jeżeli natomiast zastanawiasz się, czy nie zacząć pracy na infolinii, znajdziesz kilka interesujących Cię wskazówek.