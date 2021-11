OBST S.A. „LIDEREM INNOWACJI 2021” W KATEGORII „MEDYCYNA I ZDROWIE”.

W tym roku, już po raz piąty Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wreczyła statuetki w czterech kluczowych dziedzinach, zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa lubelskiego: Biogospodarka, Medycyna i Zdrowie, Informatyka i Automatyka, Energetyka Niskoemisyjna. W kategorii Medycyna i Zdrowie, prestiżowy tytuł Lidera powędrował do chełmskiego przedsiębiorstwa OBST S.A.

Chełmska firma wiodącym producentem płatków śniadaniowych

Spółka OBST S.A. powstała 1997 roku i od początku działalności zajmuje się produkcją płatków kukurydzianych, musli, formowanej galanterii śniadaniowej oraz pieczywa chrupkiego. Produkuje także płatki śniadaniowe koszerne i koszerne na Paschę. Misją firmy jest wytwarzanie najwyższej jakości produktów, z wysokogatunkowych surowców produkowanych na bazie naturalnych składników w konkurencyjnej cenie. Spółka sprzedaje produkty pod swoją marką, jak i pod markami odbiorców. Firma współpracuje z największymi sieciami handlowymi oraz hurtowniami dystrubucyjnymi. Swoje produkty sprzedaje w Polsce i za granicami kraju.

Prace B+ R dzięki unijnym pieniądzom

Spółka OBST S.A. dzięki Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie realizowała projekt pod nazwą: „Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A.”. Celem tego projektu było wdrożenie w firmie prowadzonych przez nią prac badawczo- rozwojowych, które to pozwoliły Spółce ulepszyć dotychczas wytwarzane produkty. Dzięki wynikom prac B+R możliwy był też zakup nowych maszyn i wzrost konkurencyjności firmy na rynkach krajowych i zagranicznych, pozyskano także nowych kontrahentów oraz wprowadzono na rynek cztery nowe produkty. Wartość dofinansowania projektu z funduszy wynosiła 1 973 275, 99 PLN.

Innowacyjne produkty bez szkodliwych akryloamidów

Producent rozszerzył asortyment o cztery nowe, innowacyjne produkty: zbożowe pełnoziarniste rurki powlekane miodem z kakao, Micro-Płatki Fit, płatki pełnoziarniste dwuwarstwowe przekładane nadzieniem i pełnoziarniste pieczywo z kminkiem bez cukru. Dzięki realizacji projektu możliwe było udoskonalanie procesu produkcji, poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii w postaci ekstruzji płatków śniadaniowych, chrupkiego pieczywa i galanterii kształtowej. Proces ekstruzji to przetwarzanie mąki w warunkach wysokiej temperatury i pod odpowiednim ciśnieniem, przy zachowaniu wszystkich wartości odżywczych. Dzięki udoskonaleniu produkcji wydłużono także termin przydatności do spożycia produktów z 12 do 16 miesięcy, poprawiono znacząco bezpieczeństwo i trwałość produktów poprzez innowacyjne pakowanie. Ponadto wprowadzono innowacyjny proces suszenia i toastowania produktów, pakowania wyrobów gotowych w opakowania jednostkowe i zbiorcze.

„Ta innowacja to dla nas bardzo duży sukces, ponieważ produkujemy płatki śniadaniowe, które w większości eksportujemy na wszystkie kontynenty świata, do obu Ameryk, Azji, Afryki. Jest to dla nas kluczowa sprawa, aby nasze produkty miały długi termin ważności. W związku z tym jest to dla nas duże osiągniecie i w efekcie będziemy mogli czerpać z tego większe korzyści” - powiedziała Pani Anna Grela – Menadżer Sprzedaży w firmie OBST odbierająca nagrodę w imieniu Prezesa firmy OBST S.A. Pana Bogusława Obsta.

Poprzez realizację projektu, wdrożone zostały prace B+R i tym samym udoskonalone zostały produkty firmy. W trakcie procesu suszenia i toastowania obniżono spadek zawartości akryloamidu ( organiczny związek chemiczny powstający podczas procesu pieczenia i smażenia produktów z dużą ilością skrobi- neurotoksyczny dla organizmu) bez zastosowania środków chemicznych. Wprowadzona technologia produkcji ekstrudowanego chrupkiego pieczywa pozwoliła na poprawę struktury zewnętrznej i wewnętrznej pieczywa (cieńsze i szersze kromki) oraz utrzymania w strukturze ciasta naturalnych dodatków smakowych typu kminek i inne nasiona.

Przedsiębiorstwo z misją i certyfikatami

Dla założyciela Spółki sprawą istotną jest, by firma produkowała żywność zdrową, pozbawioną sztucznych, zbędnych dodatków jeśli chodzi o wartości odżywcze, poprawiających jedynie wygląd, smak i zapach produktu. W związku z tym wszystkie produkty firmy OBST S.A. są w 100 % naturalne, a Spółka od lat jest certyfikowanym producentem żywności ekologicznej, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Marki Własnej, oraz posiadaczem certyfikatu IFS. Do tych wyróżnień firma dołożyła teraz statuetkę Lidera Innowacji 2021 przyznaną przez LAWP w Lublinie.

Więcej informacji na temat firmy: https://obst.pl/

LAWP