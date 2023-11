Ocena skuteczności laseroterapii i radiofrekwencji mikroigłowej w walce z bliznami i rozstępami

Laseroterapia we współczesnej medycynie estetycznej – rola i przeznaczenie

Początki laseroterapii i jej wykorzystania w medycynie estetycznej sięgają lat 60. XX wieku. Jest to więc technologia stosunkowo nowa, która jednak szturmem podbiła rynek, nieustannie się rozwija i wykorzystywana jest do rozwiązywania bardzo wielu problemów estetycznych. Laseroterapia https://neonia.com.pl/laseroterapia/ służy nie tylko odmłodzeniu skóry, usunięciu przebarwień czy zmian naczyniowych, ale też niechcianego owłosienia oraz szpecących blizn lub zaniżających samoocenę kobiet rozstępów. Jako że jej najważniejszym celem jest poprawa komfortu i jakości życia pacjenta, laseroterapię coraz częściej wykorzystuje się także w ginekologii estetycznej.

Radiofrekwencja mikroigłowa – zastosowanie

Zastosowanie fal radiowych w medycynie ma długą historię. RF stosowane były w okulistyce, chirurgii plastycznej i ginekologicznej, a z czasem zainteresowała się nimi także dermatologia i medycyna estetyczna. Radiofrekwencja mikroigłowa jest to zaś połączenie klasycznej RF i mikronakłuć skóry, wykorzystywanych tradycyjnie w mezoterapii mikroiglowej. Jej zastosowanie jest niezwykle szerokie – od ujędrniania, poprawy elastyczności skóry, przez wyrównanie kolorytu, na likwidacji wszelakich blizn czy rozstępów kończąc.

Laseroterapia i radiofrekwencja mikroigłowa jako remedium na blizny i rozstępy

Niezwykle często diagnozowanym problemem, z którym do gabinetów medycyny estetycznej zgłasza się wiele pacjentek, są blizny różnego pochodzenia oraz rozstępy. Blizny mogą być wynikiem przerwania ciągłości skóry po operacji, pojawiać się po oparzeniach, jako pozostałość choroby wirusowej lub nieestetyczna pamiątka potrądzikowa. Rozstępy są zaś wrzecionowatymi pasmami cienkiej skóry, które powstają na skutek działania dużych sił związanych z jej rozciąganiem. Zarówno w przypadku blizn, jak i rozstępów doskonałe rezultaty w walce z tymi defektami przynosi laseroterapia i radiofrekwencja mikroigłowa. Z czego wynika ich skuteczność?

Rozstępy powstają w związku z uszkodzeniem włókien kolagenowych, do którego dochodzi w związku z nadmiernym rozciąganiem skóry. Działanie lasera sprowadza się zaś do pobudzenia włókien kolagenowych i przebudowy skóry. Emitowana wiązka światła wywołuje efekt termiczny w tkankach podskórnych, co powoduje powstanie mikrouszkodzeń tkanek, a w konsekwencji pobudzenie fibroblastów do syntezy włókien kolagenowych. Działanie RF mikroigłowej opiera się na podobnym mechanizmie, czyli wywołaniu przez mikrouszkodzenia procesów odbudowy tkanki, przy jednoczesnym ich podgrzaniu, a zatem dodatkowym stymulowaniu do przebudowy. Dzięki syntezie włókien kolagenowych i elastynowych skóra staje się gładsza, a rozstępy są wyraźnie rozjaśnione.

Laserowe usuwanie blizn oraz ich likwidacja przy wykorzystaniu RF mikroigłowej również opiera się na konieczności wywołania syntezy włókien kolagenowych, które mają za zadanie odbudować skórę.

Co wpływa na skuteczność zabiegów laseroterapii i radiofrekwencji mikroigłowej?

Kluczową rolę dla skuteczności zabiegów z wykorzystaniem lasera, jak i RF mikroigłowej odgrywa urządzenie. Należy bowiem podkreślić, że na rynku dostępnych jest kilka rodzajów lasera, nie bez znaczenia pozostaje także samo urządzenie i ewentualne dodatkowe technologie przez niego wykorzystywane.

Duże znaczenie ma także wybór specjalisty. Zarówno laser, jak i RF mikroigłowa wymagają bowiem dużej dokładności i ostrożności osoby obsługującej urządzenie. Ważny jest dobór optymalnej dla indywidualnych potrzeb pacjenta długości fal, intensywności ucisku, sprecyzowanie obszaru zabiegowego.

Artykuł powstał we współpracy z Krakowską Kliniką medycyny estetycznej Neonia