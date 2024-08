Od pomysłu do sukcesu – uzyskaj wsparcie na usługi doradcze z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 2.5 Usługi dla MŚP. Jest to działanie skierowane do lubelskich przedsiębiorców, które ułatwia dostęp do specjalistycznych usług doradczych oferowanych przez ośrodki innowacji. Od 8 sierpnia mikro, małe i średnie firmy z województwa lubelskiego mogą zdobyć fundusze na doradztwo w zakresie rozwoju technologicznego i innowacyjnego swojej firmy.

Nowe możliwości dla przedsiębiorców

Działanie 2.5 ma na celu podniesienie efektywności i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dzięki dofinansowaniu będzie można kupić usługi doradcze od akredytowanych ośrodków innowacji. Doradztwo ma wspomóc transformację organizacyjną i technologiczną firm.

Dofinansowanie przedsiębiorstwa znacząco ułatwia dostęp do profesjonalnych usług doradczych oraz wsparcia technologicznego. Doradztwo skutecznie pomoże w zarządzaniu zasobami, inwestowanie w nowe technologie oraz konkurowanie na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Przedsiębiorcy mogą wybierać usługi z zakresu m. in. produkcji, dystrybucji, logistyki, sprzedaży, zarządzania, systemów informacyjno-komunikacyjnych czy rozwoju produktów.

Inwestowanie w przyszłość

Szczególne znaczenie mają projekty dotyczące nabycia usługi doradczej dotyczącej rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wdrożenia rozwiązań cyfrowych, które służą transformacji w kierunku Przemysłu 4.0i gospodarki opartej na danych.

Aby skorzystać z dofinansowania, przedsiębiorstwa muszą spełnić określone kryteria i złożyć wniosek do 30 września. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie www.funduszeUE.lubelskie.pl Wniosek o dofinansowanie oraz załączniki składa się wyłącznie za pośrednictwem WOD2021, dostępnym na stronie https://wod.cst2021.gov.pl

Zdobądź wiedzę

W trakcie trwania naboru LAWP zaprasza na szkolenia, dni otwarte i webinaria, na których przedsiębiorcy będą mogli poznać szczegółowe warunki naboru i procesu aplikacyjnego.

Pomogą i udzielą niezbędnych informacji

Firmy zainteresowane dofinansowaniem LAWP zaprasza do Punktu Kontaktowego przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie. Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem 81 462 38 12/31 i mailowo: info@lawp.lubelskie.pl

Przedsiębiorco skorzystaj z wyjątkowej szansy na rozwój i innowacje!

Artykuł współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich