Oddział 1 PKO Banku Polskiego w Bełżycach zmienia się dla swoich klientów – w nowej odsłonie jest nowocześniejszy i jeszcze bardziej cyfrowy.

- Jako bank pierwszego wyboru dla mieszkańców Bełżyc i okolicznych miejscowości musimy iść z duchem czasu. Już teraz większość spraw klienci wolą załatwić online – pandemia dodatkowo przyspieszyła zmiany w tym zakresie. W modernizacjach naszych oddziałów koncentrujemy się w dużej mierze na rozwoju technologicznym. Klienci w ostatnich latach chętniej korzystają z kanałów zdalnych w kontakcie z bankiem. W PKO Banku Polskim mają do wyboru kilka możliwości - bankowość elektroniczną iPKO, aplikację mobilną IKO, bankomaty oraz wpłatomaty. Cały czas pracujemy nad cyfryzacją większości procesów. Już teraz klienci mogą umówić się na spotkanie online z doradcą i często z tego rozwiązania korzystają – swoje sprawy załatwiają siedząc wygodnie w domu przed komputerem czy ze smartfonem w dłoni, nie ma konieczności odbywania wizyt w oddziale – podkreśla Jak Karwański, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Lublinie.

Bełżyce znajdują się w regionie typowo rolniczym – na terenie gminy funkcjonuje ponad 2 tys. gospodarstw rolnych. Zarejestrowanych tutaj jest około tysiąc firm, głównie jednoosobowych, ale również większych. Urząd Miasta, szpital, szkoły, przedszkola – wszystkie te podmioty potrzebują specjalnego zaopiekowania w tematach finansowych.

Oddział 1 PKO Banku Polskiego w Bełżycach prowadzi obsługę zarówno klientów indywidualnych jak i biznesowych..

W zmodernizowanym oddziale PKO Banku Polskiego nie ma tradycyjnych ulotek i plakatów - najważniejsze informacje o bieżącym funkcjonowaniu oddziału wyświetlane są na ogólnodostępnych ekranach. Większość czynności klienci mogą wykonać w asyście doradców na ekranach dotykowych lub wykorzystując swoje smartfony. Takie rozwiązania pozwalają ograniczyć konieczność wydruków papierowych, co ma bezpośredni wpływ na ekologię i ochronę środowiska. Placówka została wyposażona w stanowisko internetowe, przy którym klient samodzielnie lub z pomocą doradcy może wykonać niezbędne operacje. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą nauczyć się korzystania z kanałów zdalnych. Wystrój wnętrza ocieplają liczne akcenty roślinne - donice z kwiatami, elementy zieleni na ścianach oraz fototapeta przedstawiająca okoliczną przyrodę.

- Bełżyce to mała miejscowość, wszyscy nasi pracownicy mieszkają tutaj lub w najbliższej okolicy, co sprawia, że nasi klienci nie są dla nas anonimowi. Naszą najmocniejszą stroną jest to, że potrafimy do każdego podejść indywidualnie – nieważne, czy przychodzi właściciel małej lokalnej firmy, osoba starsza, która chce zapłacić rachunek, czy rodzic, który chciałby założyć pierwsze konto swojemu dziecku – dla nas każdy jest partnerem. Zmiana przestrzeni, w której będziemy teraz pracować pozwoli nam obsługiwać klientów na niezmiennie wysokim poziomie i przede wszystkim zdobyć zaufanie nowych klientów, zarówno indywidualnych, jak i małych i średnich firm. – podkreśla Agnieszka Wiśniewska, dyrektor bełżyckiego oddziału PKO Banku Polskiego.

Przestrzeń zmodernizowanego oddziału posiada charakter uniwersalny. Znalazło się w niej miejsce na obsługę klientów indywidualnych oraz klientów biznesowych w kameralnych pokojach spotkań. Nowa aranżacja zapewnia dyskrecję i komfort obsługi. W oddziale obsługę klientów prowadzi 6 doradców.

Kilka pytań Agnieszki Wiśniewskiej, dyrektor Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Bełżycach:

Jaki rodzaj klientów potrzebuje w Pani oddziale szczególnego zaopiekowania?

Na podstawie wieloletnich doświadczeń wynikających z pracy z naszymi klientami szczególną pomoc należy ukierunkować wobec klientów starszych, którzy są najbardziej narażeni na wszelkiego rodzaju próby oszustwa. Coraz więcej osób starszych korzysta z bankowości elektronicznej, co nas niezmiernie cieszy. Tym bardziej staramy się ich w tym zakresie edukować, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa. Rośnie liczba klientów z każdego segmentu, którzy na co dzień wolą korzystać z kanałów zdalnych w kontakcie bankiem. Dlatego stanowisko internetowe, które od teraz dostępne jest w naszym oddziale znacznie ułatwi załatwianie naszym klientom najprostszych czynności – to wszystko oczywiście w asyście naszych doradców.

Z czego jest Pani wyjątkowo dumna jako dyrektor oddziału PKO Banku Polskiego?

Kierując zespołem w tutejszym oddziale PKO Banku Polskiego jestem przede wszystkim dumna z mojego zespołu, który z zaangażowaniem służy pomocą lokalnej społeczności. Dzięki doświadczeniu, naszym kompetencjom oraz dopasowanym produktom budujemy trwałą pozycję banku na lokalnym rynku.

Jakie obszary swojej działalności chcecie udoskonalać po zmodernizowaniu oddziału? Na czym warto się skoncentrować w najbliższym czasie?

Modernizacja oddziału z pewnością przyczyni się do wzmocnienia wizerunku banku, jako prężnej i nowoczesnej instytucji finansowej. Moim zdaniem obszarem, nad którym warto się pochylić będzie pozyskanie i budowanie trwałych relacji z klientami, którzy będą realizować inwestycje w ramach PROW (rolnicy z terenu naszego oddziaływania), oraz Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i na tym będziemy koncentrować się w naszej działalności.

Czy podejmujecie działania poza siedzibą banku – wśród lokalnych społeczności?

Tak. Szczególnie chcemy zaangażować się we współpracę z samorządem, szkołami itp. Na początek koncentrujemy się na edukacji finansowej naszych najmłodszych mieszkańców Bełżyc i okolic. We współpracy z tutejszymi szkołami chcemy pokazać młodym ludziom, jak ważne i jednocześnie proste jest oszczędzanie oraz jak podejmować pierwsze finansowe decyzje.