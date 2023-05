Odjazdowy weekend z motoryzacją - Moto Session 2023

WYJĄTKOWI GOŚCIE

Zapraszamy na spotkania ze znanymi i lubianymi osobistościami z branży motoryzacyjnej. Wśród nich będą: Grzegorz Duda - kierowca wyścigowy i prezenter telewizyjny TVN Turbo, na Moto Session pojawi się z jednym ze swoich aut, które wybierają internauci na jego profilu na Instagramie; Dominika Orlik- Mistrzyni Polski Enduro oraz przyszła zawodniczka rajdu Dakar, jedna z najbardziej rozpoznawanych kobiet w motorsporcie oraz Iwona Blecharczyk- polska kierowczyni samochodów ciężarowych, youtuberka, twórczyni samochodowego kanału „Trucking Girl” w serwisie internetowym YouTube. Osobistości internetowe z motoryzacyjnego świata wystąpią w panelu dyskusyjnym odbywającym się na Hali C zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Będzie to świetna okazja do wysłuchania ciekawej dyskusji, porozmawiania o motoryzacji, przybicia piątki i zrobienia zdjęcia ze swoimi ulubionymi twórcami. Podczas Moto Session będziecie mogli także spotkać Karola Kręta – kierowcę Porshe Carrera Cup Deutschland oraz wiele innych znanych twarzy ze świata motorsportu.

NIEZWYKŁE POJAZDY ( Super Car, dealerzy)

Moto Session to przede wszystkim wystawy nietuzinkowych samochodów i motocykli. Ponad dziesięć tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, kilkudziesięciu wystawców, prezentujących niezwykłe samochody i motocykle. Na terenie lubelskiej hali targowej zaparkują oryginalne samochody, których nie zobaczycie na co dzień. Nie zabraknie również strefy z pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi, które zaprezentują takie marki jak Mercedes i Tesla. Moto Session to nie tylko premiery samochodów. Podczas targów odbędzie się również premiera marki customowych motocykli, która powstała z połączenia sił Cardsharper Customs i Mocno Studio - Morfen.