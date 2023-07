Odkryj stylowe bluzy damskie, które przydadzą się… latem

Z kolei krótka, czarna bluza w paski będzie zakupem na lata. Deseń prążków to kwintesencja ponadczasowego minimalizmu, wzory w marynarskim stylu powracają co sezon. Czarno - biały model jest swobodny i przewiewny, w dodatku wykonany z cienkiej dzianiny. Naturalny materiał składa się niemalże wyłącznie z samej bawełny. Ta stylowa bluza pasuje nie tylko do szortów od kompletu, lecz dowolnych, gładkich spodenek i sportowych spódniczek.