Odkryj świat zwierząt na ZOOPARKU 2025! Odwiedź jedyne ZOO w Lublinie!

Podniebni mistrzowie zachwycą Was swoimi drapieżnymi umiejętnościami – od puchaczy, które słyszą ruch myszy z kilkudziesięciu metrów, po inteligentne kruki, zdolne do rozwiązywania skomplikowanych zagadek jak również jastrzębie i sokoły wędrowne. Nie zabraknie też egzotycznych papug, które olśnią Was swoimi barwami i zdolnościami naśladowania dźwięków, a w Motylarni Lublin będziecie mogli podziwiać dziesiątki kolorowych motyli, tworzących magiczną atmosferę tropikalnego raju. Jeśli fascynują Was gady i podwodne światy, również znajdziecie coś dla siebie – imponujące węże, takie jak pytony i boa, jaszczurki, gekony i żółwie czekają na Wasze odkrycie. Czeka na Was także fascynujący świat pająków – zobaczycie imponujące ptaszniki i inne niezwykłe gatunki, które zadziwiają swoją różnorodnością.