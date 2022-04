Odleżyny - jak im zapobiegać?

Powstawanie odleżyn na skórze

Odleżyny zaczynają się rozwijać, kiedy zostaje ograniczony dopływ krwi do skóry na ponad dwie lub trzy godziny. W związku z tym skóra obumiera, zmieniając swój kolor. Może również pękać, a także ulegać łatwemu okaleczeniu. Co więcej odleżyna może mieć bardzo głęboki charakter, sięgający aż do mięśni oraz kości. Goi się ona bardzo wolno, prowadząc do uciążliwego bólu. Leczenie najczęściej rozpoczyna się od wyeliminowania przyczyn odleżyny, czyli usunięcia nacisku na ten obszar, który został dotknięty chorobą. Niezbędne jest również zadbanie o czystości rany, a także opieranie się na zdrowej diecie. Można również skorzystać z terapii podciśnieniowej ran, specjalistycznych leków oraz antybiotyków, a w krytycznych sytuacjach konieczny może być także przeszczep skóry. Tym samym znacznie lepiej jest ograniczać pojawianie się odleżyn, w czym bardzo pomocne mogą być materace w Zamościu.