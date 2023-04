Odtrucie alkoholowe sposobem na ciąg alkoholowy – jak rzucić nałóg?

Picie dzień po dniu sprawia, że w organizmie nałogowca wzrasta stężenie niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji pochodzących z trawienia alkoholu. W jaki sposób można się ich pozbyć z ustroju? Odpowiedzią na to pytanie jest odtrucie alkoholowe. Zwykle stanowi ono pierwszy krok nałogowców na drodze do pokonania uzależnienia i pozostania w trzeźwości. Specjaliści uważają bowiem, że całkowite wyleczenie choroby alkoholowej nie jest możliwe. Alkoholik może jednak przez resztę swojego życia pozostawać w abstynencji. Sprzyja to poprawie ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz regeneracji organizmu wyniszczonego nałogiem. Przerwanie ciągu alkoholowego, które następuje właśnie podczas detoksykacji, jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia terapii uzależnienia.

Na czym polega ciąg alkoholowy?

Mianem ciągu alkoholowego określa się nieprzerwany stan upojenia alkoholem etylowym, który trwa przynajmniej 24 godziny. U chorych w zaawansowanych fazach rozwoju choroby alkoholowej może on sięgać nawet kilkunastu tygodni. To czas szczególnie trudny dla organizmu każdego nałogowca. Ustrój narażony jest wówczas na znaczne niedobory substancji odżywczych. Alkoholicy nie dbają bowiem zwykle o to, co spożywają w ciągu dnia. Istotne staje się dla nich dostarczenie do organizmu odpowiedniej ilości alkoholu. W ten sposób nie dopuszczają do rozpoczęcia procesu trzeźwienia. Wydaje im się bowiem, że poprzez takie postępowanie ograniczą szkodliwość i dokuczliwość objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego i unikną kaca. To jednak błędny tok myślenia. Zapijając kolejne dni, nałogowiec wzmacnia uzależnienie, utrwalając patologiczne nałogi. Przezwyciężyć je pomaga odtrucie alkoholowe, najlepiej połączone z psychoterapią uzależnienia.

Odtrucie alkoholowe a skutki długotrwałego picia alkoholu

Uzależnienie od alkoholu niesie ze sobą długofalowe skutki dla całego ustroju, Rosnące stężenie toksyn w organizmie uzależnionej osoby prowadzi do uszkodzenia struktury i sposobu funkcjonowania większości narządów wewnętrznych. Mowa tu przede wszystkim o wątrobie, trzustce, nerkach, żołądku, sercu i mózgu. Wraz z krwią cząsteczki etanolu i toksyn poalkoholowych docierają bowiem do wszystkich tkanek organizmu. Odstawienie alkoholu przerywa ten proces. Prawidłowo przeprowadzony detoks od alkoholu prowadzi do poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta, ogranicza dolegliwości psychosomatyczne oraz minimalizuje ryzyko nawrotu choroby alkoholowej. Można wręcz powiedzieć, że w przypadku niektórych pacjentów detoks poalkoholowy jest procedurą ratującą ich życie. W zaawansowanych stadiach rozwoju alkoholizmu każdy kolejny dzień upojenia alkoholowego działa bowiem na niekorzyść uzależnionego. Odtrucie alkoholowe polega na całkowitym oczyszczeniu organizmu alkoholika.

Ile trwa profesjonalne odtrucie alkoholowe w placówce medycznej?

By skutecznie oczyścić organizm z toksyn poalkoholowych, należy dać mu czas na prawidłowy przebieg tego procesu. Wielu pacjentów zastanawia się zatem nad tym, jak długo trwa odtrucie alkoholowe? Katowice oferują pacjentom usługi Centrum Medycznego Galmedic, gdzie dostępnych jest kilka opcji pakietowych. Trawienie i wydalanie alkoholu etylowego z ustroju jest bowiem złożone i długotrwałe. Odtruwanie organizmu po alkoholu w specjalistycznych warunkach placówki medycznej trwa zwykle kilkanaście godzin. Wówczas pacjent znajduje się pod ścisłą i nieprzerwaną opieką grona fachowców. Należy do niego lekarz oraz przedstawiciele personelu pielęgniarskiego. W klinicznych lub ambulatoryjnych warunkach stacjonarnego ośrodka leczenia uzależnień istnieją warunki umożliwiające szybkie reagowanie na potrzeby każdego chorego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o odtruciu alkoholowym w Centrum Medycznym Galmedic kliknij link https://katowice.galmedic.pl/uslugi/detoks-alkoholowy/

Czy można odstawić alkohol w warunkach domowych?

Bezpieczne odtrucie poalkoholowe nie jest możliwe w warunkach domowych. Mimo to wielu alkoholików decyduje się na samodzielne przeprowadzenie detoksykacji. Opiera się ona jednak na wykorzystaniu domowych sposobów na oczyszczanie organizmu z toksyn. Okazują się one nieskuteczne, a czasami nawet niebezpieczne dla zdrowia. Nagłe odstawienie alkoholu etylowego może wywoływać gwałtowne reakcje organizmu uzależnionego. Z tego względu zaleca się, by już od momentu przerwania ciągu alkoholowego pacjent znajdował się pod ścisłą kontrolą specjalistów. Niemożliwe jest rozpoczęcie procesu odtruwania organizmu bez uprzedniej konsultacji lekarskiej.

Jak przebiega detoks alkoholowy? Przerwanie ciągu alkoholowego jako pierwszy etap detoksykacji

Zanim rozpocznie się odtrucie alkoholowe w Centrum Medycznym Galmedic odbywa się kwalifikacja pacjenta do zabiegu. Ma ona charakter konsultacji lekarskiej. Podczas niej specjalista weryfikuje istnienie wskazań do rozpoczęcia procedury medycznej. Ocenia ogólny stan zdrowia chorego i stopień jego uzależnienia. Pomaga mu to w eliminacji ewentualnych przeciwwskazań. Jeżeli pacjent kwalifikuje się do odtrucia organizmu, pierwszym etapem oddziaływań terapeutycznych jest dożylna suplementacja.

Podanie dożylnych kroplówek witaminowych ma na celu szybkie uzupełnienie wszelkich niedoborów substancji odżywczych w organizmie alkoholika. Spowodowane są one przede wszystkim długotrwałym spożyciem alkoholu i nieodpowiednią podażą witamin w diecie. Skuteczny detoks wykorzystuje wlewy witaminowe również w celu przyspieszenia procesu metabolizmu alkoholu etylowego. W skład kroplówek wchodzą jony podstawowych pierwiastków (magnez, potas, wapń, sód), rozpuszczone w roztworze glukozy. Dodaje ona pacjentowi energii i witalności. Przyspiesza oraz ułatwia proces wydalania toksyn z krwiobiegu. Dzięki temu kroplówka pomaga przywrócić organizmowi równowagę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową. Odżywia tkanki, nawadnia je, wypłukuje toksyny. Umożliwia regenerację narządów i powrót do prawidłowej współpracy wszystkich układów.

Podanie kroplówki witaminowej nie jest zabiegiem inwazyjnym. Wymaga jedynie wykonania wkłucia dożylnego do żyły obwodowej pacjenta. Za pośrednictwem wenflonu substancje odżywcze zawarte w kroplówce docierają bezpośrednio do krwiobiegu. Stamtąd, wraz z hemoglobiną, transportowane są do wszystkich tkanek i komórek ustroju. W związku z tym docierają tam, gdzie jest na nie aktualnie zapotrzebowanie. Ich wchłanialność bliska jest stuprocentowej, co nie jest możliwe do osiągnięcia z wykorzystaniem suplementacji doustnej.

Odtrucie alkoholowe a objawy zespołu abstynencyjnego

Najczęściej już podczas dożylnej infuzji płynów pacjenci zmagają się z pierwszymi objawami głodu alkoholowego. Powstają one jako reakcja organizmu na nagły brak toksyny w krwiobiegu. Co więcej, zależnie od tego, jak długo trwa ciąg alkoholowy, ich nasilenie może być różnorodne. Podczas procesu odtruwania alkoholowego specjaliści dbają o dobre samopoczucie pacjenta. W tym celu stale monitorują jego stan i kontrolują podstawowe parametry życiowe. W przypadku zauważenia odchyleń od normy lub jakichkolwiek nieprawidłowości, wdraża się odpowiednie procedury. Leczenie alkoholizmu nie należy do procesów łatwych. Pacjenci muszą liczyć się bowiem z możliwością wystąpienia nagłych stanów i reakcji organizmu. Wśród najczęściej wymienianych objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego wymienia się: zawroty i bóle głowy, nudności, wymioty, tachykardię, nadpotliwość i pobudzenie, drgawki przypominające padaczkę. Niektórzy pacjenci zgłaszają, że ich nasilenie początkowo przypomina objawy zatrucia alkoholowego lub powszechnego kaca. Może je złagodzić nie kolejna dawka używki, a odpowiednio stosowana farmakoterapia.

Gdy stan pacjenta tego wymaga, do procesu odtruwania organizmu z alkoholu włącza się środki farmakologiczne. Najczęściej są to leki przeciwbólowe, o działaniu uspokajającym, nasennym i przeciwwymiotnym. Ich działanie ukierunkowane jest zatem na ograniczenie lub całkowitą eliminację podstawowych objawów odstawiennych.