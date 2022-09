Oferta dla szukających dobrej i stabilnej pracy

Czy trzeba bardzo dobrze znać język niemiecki?

– Istotne jest, żeby kandydatka lub kandydat znali podstawy języka niemieckiego. To wystarczy, bo na początku taką osobę zatrudniamy jako personel pomocniczy. W pierwszym etapie pracuje nie jako pielęgniarka czy pielęgniarz, bo aby pracować w takim charakterze potrzebna jest nostryfikacja dyplomu w niemieckim urzędzie. Bez tego, pracownik nie może podawać leków czy zakładać pacjentowi kroplówkę. Ale proszę się nie obawiać, my zajmujemy się uznaniem polskiego dyplomu w Niemczech. Aby było to możliwe potrzebna jest jednak znajomość języka niemieckiego na poziomie B2. Dlatego my także oferujemy i płacimy za kurs językowy na tym poziomie. Czyli te osoby pracują i równocześnie uczą się języka. Przygotowujemy je osobę do zdania egzaminu, który jest gwarancją tego, że dyplom zostanie certyfikowany w Niemczech.

Osiągnięcie znajomości języka niemieckiego na poziomie B2 to coś trudnego?

– Nie. To poziom pozwalający na łatwą komunikację z pacjentem, jego rodziną i lekarzami oraz na prowadzenie codziennej dokumentacji.

Kurs językowy i nostryfikacja dyplomu zajmuje dużo czasu?

– Realistycznie uważam, że potrzeba na to około pół roku. Ale czasami może udać się to zrobić szybciej, to zależy od jakiej podstawy językowej zaczynamy.