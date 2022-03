Ogród piękny przez cztery pory roku

Stameco to producent siłowni na powietrzu, elementów placów zabaw, otwartych stref aktywności i innych konstrukcji stalowych. Ale firma nie tylko tworzy je i sprzedaje, ale także – a może przede wszystkim – przygotowuje wizualizacje i wstępny projekt planowanej inwestycji. To wielkie udogodnienie dla inwestora. Stworzenie projektu jest niezwykle istotne, bo np. wszystkie elementy siłowni zewnętrznych mogą być montowane na pojedynczym słupie lub pylonie. A wybór jest ogromny, co pozwoli najbardziej nawet wybrednym użytkownikom na znalezienie oferty idealnej dla siebie. Wśród pomysłów znajdują się m.in. orbitreki, wahadła, biegacze, motylki, drabinki, drążki, koła Tai-chi, wyciąg górny, prasa nożna, twister, narciarz, wioślarz i inne.

Stameco przygotowując urządzenia stawia też na bezpieczeństwo ich użytkowników. Każda maszyna poddawana jest rygorystycznej kontroli jakości, z dbałością o wszelkie szczegóły. To konieczne, bo rozwiązania mają służyć dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz osobom starszym. Muszą być funkcjonalne i trwałe, a przy tym spełniać polskie i europejskie normy bezpieczeństwa. Oczywiście muszą być też odporne na działanie warunków atmosferycznych i długoletnie użytkowanie bez najmniejszych uszkodzeń.

Gdzie można postawić siłownie zewnętrzną? Wszędzie! Strefę rekreacji i relaksu można stworzyć we własnym ogrodzie, ale także w parku, ośrodku sportowym, wypoczynkowym na placu zabaw czy osiedlach mieszkalnych. W dodatku bez względu na położenie, bo Stameco zapewnia dowóz zamówionych konstrukcji szybko i sprawnie na terenie całego kraju.

Stameco z powodzeniem funkcjonuje także na rynku proponując solidne produkty strefy rekreacji i relaksu oferując wysokiej jakości zestawy mebli ogrodowych. Jak są tworzone? Konstrukcja stalowa zawiera zestaw siedzisk i stolików konfigurowanych każdorazowo indywidualnie, zgodnie z indywidualnymi preferencjami dla 4, 6 oraz 8 osób. To zestawy wyjątkowe, w skali kraju, które zachwycą nie tylko właścicieli, gości, ale i sąsiadów. Wszystko dlatego, że siedziska mają formę huśtawki. Tak oryginalny zestaw nie może nie zachwycić.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, zestaw ogrodowy dostarczany jest w elementach, które w sposób łatwy mogą być montowane przez klienta. Dodatkowo, produkt posiada w swojej konstrukcji elementy umożliwiające instalację całej konstrukcji do gruntu, co dodatkowo wzmacnia stabilność. Jest też trwały, bo zarówno rama nośna, jak również stelaż stolików i stelaż siedzisk wykonane są ze stali węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie, umożliwiając korzystanie z produktu zarówno na zewnątrz, przy zmiennych warunkach atmosferycznych, jak również w pomieszczeniach zamkniętych. Z kolei elementy drewniane, które wykonano z drewna jesionowej, zabezpieczono przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych przez dwukrotnie lakierowanie farbami, które posiadają najwyższe współczynniki ochrony drewna.