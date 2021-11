Dostępne warianty oklejania folią ochronną

Dokładne warianty tej usługi zależą od danego warsztatu. Niektóre z nich pojawiają się jednak na tyle często, że warto o nich ogólnie wspomnieć. Są to:

Oklejenie pojedynczego elementu - np. zderzaka, maski, progów itp.;

Bikini - zderzaki, 1/3 maski i błotników, lampy i lusterka (opcjonalnie wgłębienia pod klamkami), tylna klapa;

Full front - cała maska, przedni zderzak, lusterka, lampy i nadkola;

Cały samochód - wliczając słupki między drzwiami, wewnętrzne progi i dach.

Czy zmiana koloru auta/przyciemnianie szyb i oklejanie ochronne to ten sam zabieg?

Na ogół są to dwie (a nawet trzy) różne usługi - używane w nich folie mają inne parametry. Standardowe folie zmieniające kolor nie zapewniają aż tak dobrej ochrony mechanicznej, jednak wciąż stanowią relatywnie dobre zabezpieczenie lakieru przed warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV. Folie typowo ochronne są w większości przezroczyste i grubsze (folia PPF ma aż 150 mikronów - to 3 razy więcej niż zwykła folia samochodowa!), choć niektóre z nich pozwalają na lekką modyfikację koloru (np. folia Power Shield może nadać lakierowi satynowe wykończenie, które nieco zmieni jego odcień).

Ile kosztuje oklejenie samochodu folią ochronną?

Pod względem ceny oferty tego typu są bardzo zróżnicowane, choć dość porównywalne z oklejaniem zmieniającym kolor karoserii - dużo zależy tutaj od wielkości auta. Właściwie każdy warsztat ma inny cennik i konkretne stawki trzeba będzie sprawdzić u wybranego usługodawcy. Orientacyjne ceny kształtują się mniej więcej na tym poziomie:

Pojedynczy element - od ok. 150 zł do 1500 zł, zależnie od jego wielkości;

Bikini - od ok. 3500 zł (sam przód);

Cały front - od ok. 5000 do 8000 zł;

Zafoliowanie całego samochodu - od 15000 zł, zależnie od wielkości.

Choć na pierwszy rzut oka ceny wydają się wygórowane, jest to nadal tańsze rozwiązanie niż przemalowanie samochodu - przykładowo, profesjonalne lakierowanie stosunkowo niewielkiej Skody Fabii to koszt od 8 do 20 tys. zł.

Folia vs ponowne lakierowanie

Oklejania folią nie trzeba często powtarzać, czego nie można powiedzieć o lakierowaniu. Przykładowo, bardzo łatwo o odpryski na masce (czasem wystarczy nawet, że coś spadnie na nią z drzewa), przez co w celu zachowania idealnego wyglądu karoserii trzeba by powtarzać lakierowanie co rok/dwa. Generuje to spore koszty, których można łatwo uniknąć, decydując się na folię - wystarczy nałożyć ją tylko raz, by chroniła lakier przed odpryskami przez cały okres swojej żywotności.

Ochronne oklejanie samochodów folią - podsumowanie

Choć z pozoru może się to wydawać niepotrzebną zachcianką, oklejenie folią przynosi realne korzyści - pozwala zachować idealny stan lakieru, chroniąc karoserię przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi (np. odpryskami kamieni), o które nietrudno przy użytkowaniu auta. Nie trzeba też od razu oklejać całego pojazdu - można zacząć od jednego kawałka i przekonać się, jakie efekty daje taki zabieg. Jeśli interesuje Cię oklejanie samochodów Warszawa, w stolicy i jej najbliższej okolicy możesz znaleźć przynajmniej kilka profesjonalnych warsztatów oferujących tę usługę - jednym z nich jest SteamForce.