Okna i drzwi smacznym duetem

Od 1994 roku produkty DAKO trafiają do domów na całym świecie. Rodzinna firma DAKO założona przez braci Studzińskich w Nowym Sączu dzięki ich zaangażowaniu, pasji i ciężkiej pracy zbudowała prężnie działającą markę o ugruntowanej pozycji na rynku producentów i dostawców stolarki otworowej. Dzięki rozbudowanej sieci, dobrze wyposażonym salonom sprzedaży i fachowemu wsparciu doradców, produkty marki są dostępne w kilkunastu krajach Europy i świata, m.in. na rynkach USA, Kanady Japonii oraz Francji, Włoch, Niemiec czy Belgii.

Fabryka DAKO to nowoczesny zakład produkcyjny o powierzchni ponad 33 800 m2 wyposażony w najnowsze maszyny do produkcji i obróbki stolarki wraz z bogatym zapleczem obejmującym m.in. malarnię proszkową, lakiernię i okleiniarnię profili z laboratorium badawczym. To właśnie tam powstają wysokiej klasy produkty, których jakość potwierdzają zarówno liczne badania i certyfikaty, jak i zadowoleni użytkownicy. Firma DAKO pomyślnie przeszła zewnętrzny, rygorystyczny audyt i uzyskała certyfikację w ramach normy ISO 14001, która jest oficjalnym, międzynarodowym potwierdzeniem tego, że firma jest wiarygodna, dobrze zorganizowana oraz świadczy najwyższą jakość usług, z poszanowaniem norm środowiskowych i troską o ekologię.

W DAKO kupić można m.in. eleganckie i prestiżowe drzwi nakładkowe zewnętrzne, dostępne w trzech wariantach materiału, które zachwycają elegancją i funkcjonalnością. Jest to możliwe także dzięki temu, że budowa skrzydła obustronnie nakładkowa sprawia, że drzwi zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej stanowią jednolitą płaszczyznę. Co więcej użycie najlepszych, dostępnych materiałów zapewnia wysokie walory estetyczne drzwi, a także ich komfortowe i niezawodne użytkowanie.

Drzwi zewnętrzne DAKO mają wysokie parametry termoizolacyjne, gwarantują ciepłe wnętrze, które sprzyja generowaniu oszczędności energii, a dzięki temu staje się ważne z punktu widzenia troski o środowisko. Zastosowanie dodatkowych rozwiązań zagwarantuje odporność antywłamaniową w klasach RC2 i RC3. Drzwi mogą być w dodatku wyposażone w dodatkowe elementy takie jak np. czytnik linii papilarnych czy klawiatura kodowa pozwalająca na otwierania drzwi bez klucza. Mogą mieć także niestandardowe formy sterowania drzwiami za pomocą smartfona wyposażonego w odpowiednią aplikację. To nowoczesna alternatywa dla rozwiązań tradycyjnych i idealna opcja dla entuzjastów nowinek technologicznych.