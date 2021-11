Opiekunka w żłobku – co mówi raport z rynku pracy?

We wcześniej wspomnianym badaniu analizowano rynek pracy osób pracujących na etacie w żłobkach oraz podobnych punktach, oraz zajmujących się opieką dzieci w domach prywatnych. Z raportem można zapoznać się na stronie https://niania.pro/zlobek/blog/kto-zajmuje-sie-twoim-dzieckiem/, my zaś pokrótce przybliżymy płynące z niego wnioski.

Niezaprzeczalnie zawód ten należy do kobiet, mężczyźni pracują w nim bardzo sporadycznie. W większości przypadków (około 40%) nianie i opiekunki mają 26-35 lat. Spora część z nich jest wynagradzana poniżej średniej krajowej. Jednak badanie rynku niań wykazało jednoznacznie, że im lepsze wykształcenie kierunkowe, tym większe są perspektywy na wyższe zarobki. Nie dotyczy to bynajmniej jedynie wykształcenia wyższego w kierunkach pedagogicznych, ale także ukończonych kursów i szkoleń, jak oferowane przez stronę niania.pro. O tym, co same nianie i opiekunki sądzą o własnej pracy, również możemy dowiedzieć się z cytowanego badania. Otóż przeważająca większość z nich bardzo lubi swoją pracę i nie zamienia w najbliższej przyszłości jej zmieniać.