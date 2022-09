Organizujesz imprezę lub wydarzenie kulturalne? Zobacz gotowe narzędzie do biletowania

Proste i efektywne rozwiązania

Ekobilet.pl system sprzedaży biletów online umożliwia szybką rejestrację i wybór najbardziej odpowiedniego dla siebie pakietu. Po dodaniu wydarzenia otrzymujesz link, który możesz zamieścić na swojej stronie www lub w prowadzonych przez siebie kanałach social media. Sprzedaż może ruszyć praktycznie od razu. W systemie pojawi się informacja o Twoim evencie, co pozwoli na pozyskanie odbiorców pochodzących z kilku kanałów, a zarazem poszerzenie ich grona o osoby, do których nie dotarłbyś sam. Dzięki dodatkowej promocji oszczędzisz pieniądze tradycyjnie wydawane na marketing. Pobranie opłaty następuje bowiem dopiero w momencie, kiedy faktycznie ktoś kupi bilet. Istnieje także możliwość przeniesienia kosztów dystrybucji biletów na klienta. Wówczas organizator może korzystać z systemu za darmo.

Uczestnik imprezy otrzyma swoją wejściówkę w formie informacji przesłanej na wybrany adres e-mail lub bezpośrednio na smartfona. Elektroniczna weryfikacja obecności na miejscu za pomocą specjalnej aplikacji Ekoskaner pozwoli na szybkie i sprawne przeprowadzenie kontroli obecności oraz zapobiegnie powstawaniu kolejek. Przyczyni się to na pewno do wzrostu satysfakcji uczestników imprezy. W przypadku wydarzeń sprzedawane jest przede wszystkim atrakcyjne doświadczenie — nie powinno być ono zakłócane niedogodnościami takimi jak problemy z przepływem osób, ponieważ może się to odbić na percepcji całości wydarzenia przez uczestnika.

Dwa sposoby dystrybucji biletów

Jednym ze sposobów dystrybucji biletów jest sprzedaż online, a drugim tradycyjne rozprowadzanie wejściówek na miejscu. Taką możliwość daje stanowisko POS. To system, który jest w pełni zintegrowany także ze sprzedażą prowadzoną online. Nie będziesz musiał zajmować się integracją systemów, ponieważ one same się ze sobą skomunikują. Otrzymasz także statystyki dotyczące sprzedaży biletów w dowolnym momencie, dzięki czemu uzyskasz pełną wiedzę na temat powodzenia Twojego wydarzenia tak, aby w przyszłości móc lepiej planować swoje działania i odnosić większe sukcesy biznesowe.

Ekobilet — rozwiązanie przyjazne środowisku

Ekologia ma w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie, a przyjazne środowisku rozwiązania są premiowane we wszystkich sektorach gospodarki. Jednym z nich jest właśnie Ekobilet — większość działań odbywa się w tym przypadku online, co sprawia, że koszty środowiskowe związane z użytkowaniem tego innowacyjnego systemu są bardzo nieduże. Jeśli los naszej planety nie jest Ci obojętny, postaw na Ekobilet.