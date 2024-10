Ostatnie wolne miejsca na kierunku Informatyka w WSB-NLU – Twoja szansa na przyszłość w branży IT

Kierunek informatyka to idealny wybór dla osób, które pragną zdobyć nowoczesne, praktyczne umiejętności w najbardziej pożądanych obszarach informatyki, a także dla tych, którzy chcą połączyć naukę z pracą dzięki elastycznym formom edukacji.

Kluczowe specjalności na Informatyce w WSB-NLU

Program studiów na kierunku Informatyka oferuje cztery specjalności, które są idealnie dopasowane do współczesnych potrzeb rynku IT. Studenci mogą wybrać jedną z następujących ścieżek kariery:

Programista Aplikacji Biznesowych – specjalność ta kładzie nacisk na projektowanie i tworzenie aplikacji wspierających biznes, takich jak systemy zarządzania, oprogramowanie do analiz czy aplikacje webowe. Absolwenci zdobywają umiejętności w językach programowania, takich jak Java, Python czy C++, co pozwala im budować nowoczesne rozwiązania technologiczne dla przedsiębiorstw.

Programista Gier Komputerowych – idealna specjalność dla pasjonatów gier i nowych technologii. Studenci uczą się, jak projektować, programować i wdrażać gry komputerowe, poznając narzędzia takie jak Unity, Unreal Engine czy Godot. W trakcie studiów zdobywają nie tylko umiejętności techniczne, ale także kreatywne, pozwalające im tworzyć atrakcyjne wizualnie i angażujące projekty.

Analityk Cyberbezpieczeństwa – cyberprzestępczość jest jednym z największych wyzwań współczesnego świata, dlatego rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Studenci na tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu ochrony danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz monitorowania zagrożeń cybernetycznych, co przygotowuje ich do pracy w firmach, instytucjach publicznych i organizacjach międzynarodowych.

Grafik Komputerowy – specjalność, która łączy technologię z artystycznym podejściem. Studenci zdobywają umiejętności w projektowaniu grafiki 2D i 3D, animacji oraz interfejsów użytkownika, używając narzędzi takich jak Adobe Creative Cloud, Blender czy Maya. To ścieżka dla tych, którzy chcą tworzyć wizualnie atrakcyjne projekty w branżach takich jak reklama, gry, filmy czy aplikacje mobilne.

Nowoczesne narzędzia i elastyczny model nauki

Informatyka na WSB-NLU to nie tylko solidne podstawy teoretyczne, ale przede wszystkim nauka praktyczna, prowadzona z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Studenci mają dostęp do zaawansowanych laboratoriów komputerowych, a także innowacyjnej platformy edukacyjnej CloudA™, która pozwala na zdalne uczestnictwo w zajęciach, realizację projektów i kontakt z wykładowcami z dowolnego miejsca na świecie.

Wysoko wykwalifikowana kadra i partnerska współpraca z biznesem

Na kierunku Informatyka w WSB-NLU studenci uczą się od doświadczonych praktyków, którzy na co dzień współpracują z czołowymi firmami z sektora IT. Współpraca Uczelni z biznesem sprawia, że program studiów jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych trendów i wymagań rynku pracy, a studenci mają możliwość uczestnictwa w stażach, praktykach oraz projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w partnerstwie z firmami technologicznymi.

Nie zwlekaj – rekrutacja na ostatnie wolne miejsca trwa!

Jeśli marzysz o karierze w IT i chcesz studiować na jednej z najbardziej renomowanych Uczelni w Polsce, która oferuje nowoczesny program nauczania, teraz jest idealny moment, aby złożyć swoje zgłoszenie. Liczba wolnych miejsc na kierunku Informatyka jest już ograniczona, a zainteresowanie studiami w tym dynamicznym obszarze rośnie.

Zadbaj o swoją przyszłość i dołącz do grona przyszłych liderów branży IT na WSB-NLU!