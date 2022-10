Pakiety telewizyjne dla studentów – o czym warto pamiętać?

Możliwość łączenia różnych kanałów

Studenci bez wątpienia są wymagającymi użytkownikami – najczęściej oglądają ulubione kanały o określonej tematyce. Z tego powodu tak istotne jest, by przy wyborze abonamentu kierowali się m.in. możliwością dodawania do podstawowych pakietów wybranych przez siebie kanałów. Na przykład w Toya do pakietów bazowych (do wyboru: naziemny+, oszczędny, wygodny i bogaty - https://toya.net.pl/telewizja#tv-pakiety-bazowe) można bez przeszkód dokupić różnego rodzaju pakiety premium lub pakiety tematyczne. Tym samym student może na przykład postawić na całkowicie podstawowy pakiet z najważniejszymi kanałami, a do tego wybrać np. pakiet kanałów sportowych czy filmowych. Tego rodzaju elastyczność jest niezwykle wygodna.

Kilka pokoi, kilka programów, jeden abonament

Nie jest tajemnicą, że wielu studentów decyduje się na wynajem mieszkania razem z innymi osobami – tak, by maksymalnie obniżyć koszty. W rezultacie najczęściej jedna osoba (lub para) zajmuje jeden pokój.

Osobom będącym w takiej sytuacji zależy na tym, by mogły oglądać to, co chcą, niezależnie od tego co robi współlokator. Z tego względu istotne będzie rozwiązanie (takie jak np. Multiroom we wspomnianej telewizji Toya) umożliwiające oglądanie kilku różnych kanałów na różnych odbiornikach – w jednym mieszkaniu, w ramach jednej opłaty abonamentowej. Oznacza to bowiem nie tylko wygodę, ale i oszczędność; każdy z lokatorów nie musi opłacać osobnego abonamentu. Studenci poszukujący idealnego pakietu telewizyjnego zdecydowanie powinni zwrócić na to uwagę.

Oprócz tego warto także pamiętać, że obecnie oglądanie kanałów telewizyjnych możliwe jest nie tylko na telewizorze, ale też na smartfonach czy komputerach. Z tego względu warto również zadbać o możliwość odbierania telewizji z różnych odbiorników – także poza domem.