Panele winylowe - dlaczego warto je wybrać?

Winylowe panele podłogowe – estetyczny sposób na wykończenie posadzki

Inwestorzy poszukujący nowoczesnego materiału podłogowego mogą teraz bez problemu zaopatrzyć się w panel, który do niedawna nie był zbyt popularny w Polsce. Duży wybór paneli pozwala na doskonałe dopasowanie ich do stylistyki wnętrza i nadanie mu określonego charakteru.

Winyle mogą doskonale imitować podłogę z innych materiałów, np. panele laminowane, a nawet deski drewniane.

Producenci oferują również szereg innych wzorów, nawiązujących do nowoczesnych trendów - do wyboru są panele o wyglądzie betonu, kamienia, a nawet mozaiki.

Podłogi winylowe - zalety

Panele winylowe przede wszystkim są bardzo trwałe. Są odporne na uszkodzenia, zarysowania i ścieranie, a tłoczone wzory nie blakną.

Przede wszystkim wyróżniają się one także odpornością, na którą znacząco zwiększają się możliwości ich wykorzystania.

Ponieważ panele winylowe są dźwiękoszczelne, nie ma hałasu podczas chodzenia po nich. Warto również zwrócić uwagę na prostotę konserwacji paneli oraz komfort, jaki zapewniają użytkownikom - ich kontakt ze skórą jest ciepły i miękki w dotyku. Panel podłogowy winylowy jest antystatyczny, nie przyciąga kurzu i dlatego podłogi winylowe są mniej podatne na zabrudzenia.

Panele winylowe na ogrzewanie podłogowe

Ważną zaletą podłogi winylowej jest również możliwość układania jej na ogrzewaniu podłogowym. Wynika to z małej grubości paneli, wahającej się od 2 do 7 mm, a także przewodności cieplnej, która z kolei powoduje szybkie nagrzewanie się podłogi. Należy jednak pamiętać, że panele podłogowe zachowają optymalne właściwości pod względem prawidłowego zamocowania - częściej zaleca się przyklejenie ich do podłoża odpowiednim klejem.

Parametry oraz klasy użyteczności paneli winylowych

Parametry winyli różnią się w zależności od konkretnego produktu. Mają one różne rozmiary i kształty, a także grubość całkowitą.

Wybór paneli winylowych zależy również od grubości samej warstwy użytkowej, która może się różnić w zależności od modelu i generalnie jest tym większa, im grubsze są panele. To może być np. 0,2 mm dla paneli o grubości 2 mm, 0,3 mm dla paneli o grubości 3 mm, a także 0,55 mm dla paneli o grubości 5 mm. Ze względu na ten parametr, a także klasę użyteczność.

Gdzie sprawdzą się najlepiej panele podłogowe winylowe

Panel winylowy jest trwały i wodoodporny, co sprawia, że możliwości wykorzystania są naprawdę bardzo duże. Mogą zastąpić tradycyjne panele laminowane w salonie, sypialni i innych pomieszczeniach, ale równie dobrze sprawdzą się jako panele w łazience i kuchni. Pozwalają uzyskać efekt jednolitej podłogi w całym domu, co dodatkowo optycznie powiększy niedużą przestrzeń i ułatwi zachowanie spójności stylistycznej aranżacji. Efekt większej przestrzeni można wzmocnić układając płytki winylowe na schodach - jest to również doskonałe na stare schody, które wymagają odnowienia.

Panele winylowe na klej czy klik? Przygotowanie podłoża i metody montażu

Montaż paneli winylowych jest prosty i odbywa się na trzy sposoby - za pomocą kleju, maty samoprzylepnej lub metodą bezklejową. We wszystkich jednak należy najpierw dokładnie wypoziomować podłoże, które musi być idealnie wypoziomowane oraz suche, stabilne i czyste - nawet niewielkie defekty mogą powodować nierówności i luki w podłodze winylowej.