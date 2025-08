Park Handlowy TARGOWA coraz bliżej wielkiego otwarcia. 80 najemców otwiera się wraz z nami!

Park posiada 17 tys. powierzchni handlowej, ok 80 operatorów (najemców) do tego ponad 550 miejsc parkingowych, zaś w infrastrukturze towarzyszącej występują ogródki, ławeczki , stojaki na rowery, ładowarki wysokiego ładowania 320 KW, i wiele innych elementów uprzyjemniających spędzanie czasu i ułatwiających robienie zakupów czy korzystanie z usług.

Niektórzy z naszego grona najemców (zaufali nam):

Auchan!!!, CCC!!!, Verona, Dr Vape, RtvEuroAgd, World, Box, Pepco, Rossman, Smyk, Wakacje.pl, Luoro, Sinsay, 4F, Martes sport, Kwiaciarnia, Diverse, Kawiarnia, Piekarnia, HBMS detailing car, Prymus AGD, Action!!!, Big Citi, Salon optyczny, Bartosik, Żabka, Tedi, Hebe, Empik, Sklep monopolowy 24h, Dostawca prasy, Sala zabaw Fikumiku, Extreme Gym fittness, Half Price !!!, żłobek, Fotelik-expert, Tratoria Italy, Musisushi, PhcPhuc, Resturacja Polska, Kebaab kraftowy, Strefy piękności, Medycyna estetyczna, Barber, Fryzjer damski, Podolog, Ginekolog, Ortopeda, Ubezpieczenia, Reklama i wielu, wielu innych.

Lasing powierzchni wewnętrznych przekroczył już 99% powierzchni najmu, trwają rozmowy z najemcami na przewidziane stanowiska foodtruck’owe i inne powierzchnie zewnętrzne, firma – inwestor, zaprasza do rozmów chętnych na ostatnie wolne lokale. Na trzy miesiące przed otwarciem stan procentowy wynajmu przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Otwarcie Parku – (październik 2025) uświetnią atrakcje przedsprzedażowe, gry, zabawy, promocje, pokazy kulinarne, poczęstunek dla klientów parku. Wszystko to przy udziale telewizji, zaś cięcie wstęgi uświetnią znamienite postacie zagranicznej, polskiej i lokalnej sceny politycznej, biznesowej i artystycznej.

Jesteśmy Bio-eko, wszystkie lokale w Parku są oparte grzewczo i chłodniczo na pompach ciepła, co zapewnia naszym najemcom dużo tańsze utrzymanie lokali. Przyczyniamy się tym samym do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Park posiada zajezdnię dla autobusów i trzy stanowiska parkingowe dla nich (20-metrowe), jest to inicjatywa odbierania ruchu wycieczkowego. Jesteśmy jedyną strefą w województwie lubelskim, zdolną ,,odebrać,, ponad 200 osób w jednym czasie przez Foodcourt (ponad 900m2 restauracji) z udziałem naszych części wspólnych, w tym toalet.

Obiekt Park Handlowy TARGOWA nie jest kolejnym pawilonem handlowym, jest potężnym zespołem obiektów użyteczności publicznej, zrzeszającym funkcje handlowe i usługowe. Dając kompleksowość zakupową, umiejscawia operatorów każdej branży. Park posiada salę zabaw, siłownię, strefę gastronomiczną – food court, mix sklepów wszystkich marek, a nawet studio detailing car z myjnią, do tego przymierzalnię fotelików dla dzieci i żłobek, którego tak brakowało w powiecie lubartowskim. Znajduje się tu także moc innych marek i usług, lokali beuty, lokali medycznych, sektorów biurowych, kawiarni, piekarni. W każdym calu połączyliśmy to co sieciowe i komercyjne z tym co lokalne i miejscowe. Radujemy się mogąc wesprzeć życie społeczności miasta Lubartów, społeczności powiatów lubartowskiego, parczewskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, puławskiego i innych na które oddziaływanie kompleksowością obiektów P.H.TARGOWA ma miejsce.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA OTWARCIE ‘