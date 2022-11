PGE Energia Ciepła. 5 lat dla zrównoważonego rozwoju.

Program „Dzielimy się ciepłem”

"Dzielimy się ciepłem" to program wsparcia najbardziej potrzebujących odbiorców. PGE Energia Ciepła pomaga organizacjom pozarządowym, które działają na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także rodzinom wskazanym przez MOPS-y. W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazł się wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W ciągu ostatnich 5 lat PGE Energia Ciepła przekazała na ten cel ponad 2 mln zł.

Wsparcie odnowienia gatunku sokoła wędrownego Polsce

Sokół wędrowny to gatunek ptaka drapieżnego. W Polsce jest zaledwie kilkadziesiąt par tych ptaków i są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. PGE Energia Ciepła współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, wspierając działania związane z odnowieniem gatunku sokoła wędrownego w Polsce, popularyzując m.in. wiedzę wśród lokalnej społeczności. Gniazda sokołów wędrownych znajdują się w Gdańsku, Gdyni, Toruniu i Lublinie. W Gdyni tradycją stało się już, że przy okazji obrączkowania ptaków dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej odbywają „żywą” lekcję przyrody. Sokoły żyjące w gniazdach na kominach elektrociepłowni w Gdyni, Toruniu i Lublinie można obserwować on-line na www.peregrinus.pl i www.pgeenergiaciepla.pl. W ciągu ostatnich 5 lat z sokolich gniazd umieszczonych na kominach PGE Energia Ciepła wyleciały 84 młode ptaki.

Program „Lasy pełne energii”

Pracownicy PGE Energia Ciepła, wspierani przez rodziny i młodzież ze szkół zawodowych, co roku od 5 lat biorą udział jako wolontariusze w projekcie Grupy PGE „Lasy pełne energii”. We współpracy z lokalnymi nadleśnictwami w ciągu 5 lat posadzili w sumie około 100 tys. drzew - głównie sosen, dębów i świerków.

Dzień otwarty dla mieszkańców

PGE Energia Ciepła we wszystkich swoich elektrociepłowniach organizuje corocznie Dzień Otwarty. Najważniejszą atrakcją tego wydarzenia jest możliwość zwiedzenia z przewodnikami obiektów produkcyjnych, na co dzień niedostępnych dla osób z zewnątrz. Mieszkańcy mają możliwość zobaczenia maszynowni, nastawni, nowoczesnych instalacji prośrodowiskowych, dowiadują się też, czym jest obłok wydobywający się z komina i jaką temperaturę ma woda, która trafia do rur ciepłowniczych, a następnie do grzejników w mieszkaniach.

Edukacja dzieci i młodzieży

Poza mieszkańcami, którzy zwiedzali elektrociepłownie w ramach Dnia Otwartego, duża część odwiedzających to uczniowie branżowych szkół średnich i studenci szkół wyższych m.in. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej, czy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W PGE Energia Ciepła organizowane są także wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań edukacyjnych spółka edukuje na temat kogeneracyjnego sposobu wytwarzania energii i ciepła czy zagospodarowania odpadów komunalnych oraz buduje świadomość przyszłej odpowiedzialności za jakość powietrza i środowiska. Ciekawostką jest zwiedzanie elektrociepłowni w nietypowej, nocnej scenerii, organizowane w Toruniu i Bydgoszczy. Nocne zwiedzanie obu elektrociepłowni zorganizowano przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach akcji pt. „Poznaj region z przewodnikiem" w województwie kujawsko-pomorskim. Ciekawym projektem edukacyjnym dla dzieci jest projekt „Przygody kota Ciepłosława”, zrealizowany w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych wśród dzieci z klas I-III, w którym uczestniczyło 521 szkół z całej Polski. Program zachęcał do budowania świadomości ekologicznej, w tym oszczędzania ciepła i energii elektrycznej oraz korzystania z ciepła systemowego. Dla nauczycieli zostały przygotowane scenariusze zajęć, natomiast dla dzieci stworzono specjalne gry oraz filmy edukacyjne. Projekt zgodny był także z podstawą programową z zajęć z Informatyki.

Mecenat instytucji kultury w Polsce

PGE jest mecenasem polskiej kultury i jest to ważny element nie tylko marketingowej aktywności, ale promowanego w Grupie PGE systemu wartości.

PGE Energia Ciepła objęła swym patronatem filharmonie funkcjonujące w miastach, gdzie znajdują się nasze elektrociepłownie, w tym m.in. Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię Krakowską, Filharmonię Zielonogórską, Toruńską Orkiestrę Symfoniczną czy Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. W czasie pandemii PGE Energia Ciepła wspólnie z filharmoniami włączyła się w ogólnokrajową akcję #zostańwdomu. W ramach akcji muzycy z filharmonii, które wspiera PGE, nagrali film, podczas którego wykonują w swoich domach utwór „Wiosna” Antonio Vivaldiego. Celem projektu było zachęcenie do korzystania z internetowych propozycji muzycznych oferowanych przez filharmonie w Polsce i tym samym wsparcie ich działalności w tym trudnym czasie. To właśnie m.in. dzięki wieloletniemu wsparciu Grupy PGE, polskie filharmonie goszczą na swoich scenach najwybitniejszych artystów z całego świata.

Od 2022 roku, w ramach porządkowania projektów sponsoringowych w Grupie, instytucjom tym patronuje PGE.