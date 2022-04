Pikantne prezenty? To może być hit

Powiemy nawet więcej – są takie party, na które aż dziwnie iść z prezentem zbyt poważnym, sztywnym i sztampowym. I nie ma nic dziwnego w tym, że szukając czegoś wyjątkowego zwracamy się ku upominkom pełnym pikanterii, zmysłowości czy wręcz łamiących zasady politycznej poprawności.

Wieczór panieński czas zacząć

Do najbardziej klasycznych przykładów takich imprez należą wieczory panieńskie. Przynajmniej zazwyczaj, gdy są urządzane w gronie przyjaciółek, znających się nieraz całe lata, nie muszących się krępować i wiedzących, na co można sobie pozwolić, by przyszła panna młoda się nie obraziła. Często wychodzi się z założenia że ten wieczór to początek końca etapu „luzu” i swobody, a po nim nadchodzące dni będą już zwykle takie same. Wieczory również. Oczywiście takie założenie nie musi być prawdziwie i nikomu też tego nie życzymy... Jednak właśnie z tego powodu jednym z ulubionych elementów wieczoru panieńskiego jest męski striptiz. Czasem jako wypad do klubu tylko dla kobiet, czasem jako zamówienie przystojnego mężczyzny na imprezę. Podziwianie wysportowanego ciała, z którego powoli znikają części garderoby wywołuje zwykle gromkie piski, krzyki i zachętę, by od patrzenia przejść do czegoś więcej...

Jednym z klasycznych miejsc, w których kupuje się prezenty na pikantny wieczór panieński (ale i kawalerski oczywiście też) jest butik erotyczny, jak https://www.erotino.pl/. Najbardziej typowe zakupy? Z gadżetów erotycznych zwykle wibratory – czasem faktycznie kupowane pod kątem funkcjonalności i zwiększenia atrakcyjności życia erotycznego przyszłej pary, a czasem by szokować rozmiarami i wyglądem. Idzie za tym rzecz jasna życzenie, by pan młody też mógł pokazać się od równie imponującej strony, co prawdę mówiąc statystycznie zdarza się bardzo rzadko.

Odkąd na półkach księgarni i na ekranach kin pojawił się Christian Grey, coraz więcej osób zaczęło interesować się tym, co to BDSM. Wśród prezentów na panieńskie częściej zaczęły więc pojawiać się akcesoria typu maski czy pejczyki, nie wspominając rzecz jasna o szerokiej gamie kajdanek i gadżetów do krępowania. Nie sposób pominąć też bielizny – to bardzo częsty prezent na panieńskie wśród bliskich sobie kobiet. Niekoniecznie ma to być coś bardzo odważnego, bo dużo większą szansę trafienia w gust i funkcjonalność mają przeróżne narzutki, peniuary, koszulki babydoll.

A co słychać na wieczorze kawalerskim?

Prawdę mówiąc w porównaniu z kobietami, to ten „ostatni” męski wieczór często wypada ubogo i monotematycznie. W czołówce „odjechanych” prezentów od lat znajdują się lalki erotyczne, z których możliwości tak naprawdę nikt nie chce skorzystać, ale które budzą salwy śmiechu i powszechną wesołość, zwłaszcza gdy zostaną załapane w kadrze z przyszłym panem młodym. Ogólnie zaś wśród prezentów królują te, które mają formę płynną i zwykle zresztą nie doczekują do końca imprezy. Są zresztą całe serie gier planszowych – imprezowych, które koncentrują się na tym, by konsumpcja była jak najszybsza i najbardziej widowiskowa. Ciekawym prezentem są jednak gry innego rodzaju – mianowicie intymne i miłosne. To zresztą pomysł nie tylko dla panów, ale również i na panieński, bo w końcu ma służyć obojgu „młodym”. Takie gry czasem mają formę niezobowiązującej zabawy, a czasem powstają przy współpracy z seksuologami i pozwalają uczyć się własnej seksualności, rozmawiać o kwestiach intymnych, budować relację opartą nie tylko na seksie, ale też poszerzać swoje horyzonty.