8 lipca – Rynek Miejski w Urzędowie

Rodzinny Piknik Europejski to okazja do wspólnego spędzenia czasu oraz połączenia nauki, wiedzy i zabawy. Podczas pikniku od godz. 15:00 będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej, wziąć udział w quizach i konkursach, skorzystać z dmuchańców, fotobudki, kącika plastycznego, modelowania balonów, malowania buziek i tatuaży brokatowych. Do wspólnych zabaw zaprosi Syriusz – oficjalna maskotka Unii Europejskiej. Dla ciekawskich będą także warsztaty z nowych technologii. Nie zabraknie także muzycznych atrakcji, takich jak: występ Orkiestry Dętej OSP Urzędów, występ artystów Teatru Muzycznego w Lublinie, recital akordeonowy Miłosza Bachonko, koncert Symchy Kellera i Przyjaciół, występ zespołu dziecięcego Wesołe Nutki oraz pokazy akrobatyczne i taneczne dzieci i młodzieży z Urzędowa. Na koniec zagra lokalny zespół Kapela Janka. Piknik zakończy się o godz. 21:00.

Nauka poprzez zabawę

Co więcej, podczas trwania pikniku w strefie unijnej czekać będą specjaliści Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Europe Direct oraz pracownicy Punktów Kontaktowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, którzy odpowiedzą na pytania związane z funduszami unijnymi. Swoje stoiska przygotują także lokalni wystawcy, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Urzędów, a służby mundurowe zaprezentują swoje pojazdy służbowe, w tym m.in. policyjne motocykle. Pamiątkowe zdjęcia będzie można zrobić w fotobudce ze specjalnymi, przygotowanymi na tę okazję, unijnymi gadżetami. Podczas pikniku animatorzy prowadzić będą gry, zabawy i quizy – także te związane z Unią Europejską – więc każdy chętny będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę. Na miejscu pojawią się także postaci z bajek, klaun oraz szczudlarz.

– Piknik europejski w Urzędowie to możliwość edukacji poprzez zabawę już najmłodszych mieszkańców naszego województwa. Ważne jest, aby społeczeństwo wiedziało, jak wiele dzięki funduszom europejskim zmienia się w ich najbliższej okolicy. Inwestycje unijne to m.in. bezpieczne drogi, nowoczesne obiekty sportowe, odpowiednio wyposażone przedszkola i szkoły czy zrewitalizowane miejsca. I warto o tym mówić, warto o tym przypominać, szczególnie poprzez wydarzenia skupiające lokalne społeczności i rodziny z dziećmi – podkreśla marszałek Jarosław Stawiarski.