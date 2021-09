Lampa plafon – uniwersalne lampy do własnych potrzeb

Plafony to lampy, które mają ponadczasowy wygląd i szeroką funkcjonalność. Mają one spłaszczoną formę, dlatego mogą być zamontowane bezpośrednio przy suficie. W efekcie nie zajmują dużo miejsca i mogą skutecznie doświetlić całe pomieszczenie zapewniając rozproszone światło. Za pomocą plafonów można wykończyć praktycznie każde wnętrze. Stanowią one bardzo dobre rozwiązanie zarówno do domów i mieszkań, jak i do pomieszczeń biurowych, a także budynków użyteczności publicznej.

Obecnie bardzo często wybierane są plafony LED, które wyposażone są we wbudowane diody ledowe lub też pozwalają na montaż żarówki LED. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych ledów zapewniają one wysoce wydajne parametry w niskiej cenie, ponieważ pobierają mało prądu. W efekcie są bardzo tanie w użytkowaniu. Aktualne jest to jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań oświetleniowych dostępnych na rynku. Ze względu na zastosowanie diod LED, które są bardzo małe i mogą być także komponowane na różne sposoby, plafoniery sufitowe mogą przybierać najróżniejsze formy. W efekcie znakomicie odnajdują się w minimalistycznych i klasycznych strefach.