Planujesz budowę domu zeroenergetycznego? Sprawdź, co musisz o nim wiedzieć

Dom zeroenergetyczny – co to znaczy?

Zanim przejdziemy do omawiania różnych rozwiązań, musimy wyjaśnić, czym dokładnie jest dom zeroenergetyczny, nazywany również domem zerowej energii netto. Jak sama nazwa wskazuje, funkcjonuje on sprawnie bez konieczności doprowadzenia z zewnątrz energii. Nie zużywa energii pierwotnej, czyli zawartej w pierwotnych nośnikach energii (węglu kamiennym, gazie ziemnym czy ropie naftowej), gdyż posiada własne źródło. Owym źródłem może być na przykład instalacja fotowoltaiczna.

Jak zatem nietrudno zauważyć, dom zeroenergetyczny jest bardzo ekologiczny, przyjazny środowisku naturalnemu i nie emituje do atmosfery szkodliwego dwutlenku węgla. Co ucieszy wielu, taki budynek jest też tani w utrzymaniu.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że domem zeroenergetycznym jest nie tylko ten budowany od podstaw, nowy, ale również już istniejący, choć z pewnymi zastrzeżeniami. Gotowy dom, by stał się zeroenergetyczny, musimy wyposażyć w fotowoltaikę oraz pompę ciepła.

Jakie warunki musi spełnić dom zeroenergetyczny?

Do budowy każdego domu potrzebna jest odpowiednio przygotowana działka i projekt. Podobnie jest z budową domu zeroenergetycznego, jednak tutaj trzeba wziąć wiele innych czynników pod uwagę. Nie ma bowiem jednego projektu uniwersalnego, który pasowałby do każdego domu, bez względu na jego lokalizację czy warunki klimatyczne.

Zawsze musimy indywidualnie sprawdzić nasłonecznienie, siłę wiatru, ukształtowanie terenu, poziom wód podziemnych i powierzchniowych, temperaturę gleby czy zastany drzewostan. Istotny jest nawet sam kształt działki, tak by móc w jak najlepszy sposób umiejscowić budynek względem stron świata.

Już na etapie projektowania domu zeroenergetycznego, którego głównym elementem jest fotowoltaika, określamy powierzchnię dachu pod panele fotowoltaiczne, nachylenie stropu oraz lokalizację ewentualnych okien dachowych i okien elewacyjnych. Precyzując jeszcze kwestię okien, to w naszym klimacie zdecydowanie najlepiej mieć duże okna od południa i małe albo wręcz żadnych od północy – pomoże nam to w maksymalnym wykorzystaniu naturalnej energii słonecznej do oświetlenia i ogrzania pomieszczeń.

Ważna jest też przenikalność cieplna materiałów budowlanych oraz system izolacji zapewniający maksymalną szczelność przy minimalnych stratach ciepła. Nie powinno być żadnych mostków termicznych, czyli miejsc, w których przez przerwaną ciągłość izolacji ucieka ciepło. Utrudniają one ogrzanie wnętrza domu i utrzymanie optymalnej temperatury.

Nie możemy również pominąć sprzętów zasilanych energią elektryczną – poczynając od telewizora, przez lodówkę, piekarnik, mikrofalówkę, płytę indukcyjną, kończąc na pralce i suszarce. Nie ma wątpliwości, że wszystkie powinny być energooszczędne.

Jak funkcjonuje dom zeroenergetyczny i skąd czerpie energię?

Wspomnieliśmy wcześniej, że dom zeroenergetyczny posiada własne źródło energii. Na czym to jednak polega? Tego typu budynek wykorzystuje alternatywne źródła energii – prąd ma np. dzięki światłu słonecznemu lub sile wiatru, a właściwie dzięki zamontowanym panelom fotowoltaicznym lub turbinie wiatrowej. Natomiast za ciepłą wodę oraz ogrzewanie odpowiada pompa ciepła lub kolektory słoneczne. Energia pozyskana z alternatywnych źródeł pozwala na zaspokojenie bieżących potrzeb, a jej nadwyżki można magazynować i następnie wykorzystać na przykład do naładowania samochodu hybrydowego lub z napędem elektrycznym. O szczegółach dotyczących alternatywnych źródeł energii, ich opłacalności i kosztach przeczytasz na stronie E.ON Polska.