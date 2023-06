Planujesz pożyczyć komuś pieniądze? O tym musisz pamiętać

Pożyczki może udzielić nie tylko bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa czy firma pożyczkowa. Środki finansowe może pożyczyć również osoba fizyczna. O czym warto pamiętać, jeśli zdecydujesz się zostać pożyczkodawcą?

Umowa pożyczki a prawo

W myśl artykułu 720 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Choć zgodnie art. 2 wspomnianego wyżej aktu prawnego umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej, nawet jeśli pożyczasz komuś niższą sumę, warto zachować formę dokumentu. Co ważne, forma dokumentowa nie oznacza wyłącznie tradycyjnej formy papierowej. Może ona przybierać dowolną formę, umożliwiającą jej późniejsze odczytanie. Może być to więc dokument zapisany na twardym dysku komputera, pamięci typu flash, a nawet dokument w formie audio lub wideo.

Dlaczego warto zadbać o dokumentową formę pożyczki, nawet jeśli pożyczona kwota jest niższa?

W przypadku jakichkolwiek problemów ze zwrotem środków umowa okaże się istotnym dla sądu dowodem, który pozwoli Ci dochodzić swoich praw. Zapewni także bezpieczeństwo i pozwoli uregulować wszelkie kwestie związane ze zwrotem środków czy ewentualnymi odsetkami.

Pożyczanie pieniędzy – o czym jeszcze warto pamiętać?

Nie pożyczaj pieniędzy osobie, którą słabo znasz. Czasem zdarza się, że o pożyczkę może poprosić Cię osoba, której nie znasz zbyt dobrze. Aby ochronić swój portfel i nerwy, zrezygnuj z pożyczenia pieniędzy. Nawet gdyby ta osoba zapewniała o terminowym zwrocie. Przelej pieniądze na konto bankowe pożyczkobiorcy. Czasem może się zdarzyć, że mimo zawarcia umowy pożyczki, pożyczkodawca będzie usilnie twierdził, że nigdy nie otrzymał pieniędzy, a co za tym idzie – nie może ich zwrócić. Udokumentowany przelew będzie stanowił argument przemawiający na Twoją korzyść, a w przypadku sprawy sądowej będzie niezbitym dowodem. Odbierz pokwitowanie. Dobrym zabezpieczeniem pożyczki będzie także odebranie pokwitowania pożyczonej kwoty od pożyczkobiorcy. Taki dokument może przybierać prostą formę deklaracji o otrzymaniu określonej sumy. Pokwitowanie powinno być niezbędne zwłaszcza w przypadku, jeśli pieniądze przekazujesz nie na konto, lecz do ręki. Jeśli zdecydujesz się pożyczyć pieniądze przyjacielowi czy znajomemu, upewnij się, że pożyczkobiorca zdoła zwrócić kapitał na czas. Zawrzyj w umowie ustalony przez obie strony termin spłaty oraz zapis o konsekwencjach braku zwrotu środków w terminie. Rozważ ustanowienie zabezpieczenia spłaty. Jeśli z powodu braku terminowej spłaty sprawa trafi do sądu, nie oznacza to jeszcze stuprocentowej szansy na odzyskanie środków. Może się bowiem okazać, że spóźnialski płatnik nie dysponuje majątkiem lub celowo się go pozbędzie. W takich okolicznościach nawet egzekucja komornicza nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Aby zminimalizować takie ryzyko, warto zabezpieczyć spłatę, na czas trwania umowy możesz przejąć wartościową należącą do pożyczkobiorcy rzecz. Alternatywnym rozwiązaniem stosowanym zwłaszcza w przypadku wyższych kwot może być także ustanowienie hipoteki na należącej do niego nieruchomości. Kolejnym mechanizmem prawnym, który pozwala zminimalizować ryzyko braku odzyskania pieniędzy, może być poręczenie. Umowa poręczenia powinna być zawarta na piśmie i zawierać zapis, że w przypadku braku spłaty finansowania przez pożyczkobiorcę, to właśnie poręczyciel podejmie się obowiązku spłaty.

Pożyczenie pieniędzy innej osobie prywatnej zawsze niesie za sobą ryzyko. Zwłaszcza jeśli pożyczasz kapitał osobie bliskiej, która wykorzystując Waszą zażyłość, może „w nieskończoność” zwlekać ze zwrotem środków. Jeśli zdecydujesz się na taki ruch, koniecznie zadbaj o swoje interesy, zawierając umowę i zabezpieczając spłatę w optymalny dla obu stron sposób. Czy wiesz, co się dzieje z długiem po śmierci dłużnika? Obowiązek jego spłaty mają spadkobiercy. Nawet w tak dramatycznych okolicznościach możesz więc dochodzić swoich praw i domagać się zwrotu pożyczonego kapitału.

Opracowano na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.