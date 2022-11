Planujesz ślub i wesele? Koniecznie odwiedź Targi Ślubne ONA&ON!

Kompleksowa oferta oraz liczne rabaty

Dwudniowe Targi ONA&ON to doskonała okazja do sfinalizowania wszystkich spraw związanych z organizacją wesela. Na targach zaprezentuje się blisko 100 wystawców, wśród nich: sale weselne, suknie ślubne i wieczorowe, konfekcja męska, kwiaty oraz biżuteria. Pojawi się cała gama usług weselnych – wedding plannerów, fotografów, filmowców, kwiaciarni, cukierni, barmanów, wizażystów, atrakcji weselnych, firm dekoratorskich, muzyków, szkoły tańca, a nawet auta do ślubu. Narzeczeni, biorący udział w wydarzeniu mogą liczyć na wyjątkowe rabaty. Wielu wystawców

z tej okazji przygotowuje oferty specjalne.

Widowiskowe pokazy mody i najnowsze trendy

W hali targowej zorganizowana będzie specjalna przestrzeń pokazowa. Na wybiegu odbywać się będą pokazy ekskluzywnych kolekcji ślubnych na sezon 2023. W nadchodzącym sezonie wciąż modna będzie klasyka, opadające rękawki, kaskady falban oraz misterne i romantyczne koronki, występujące często w połączeniu z tiulem. Modny Pan Młody może wybrać klasyczną czerń lub granat, który jest wciąż na topie. Coraz większą popularnością cieszą się również garnitury w dość nietypowych kolorach, jak bordo i butelkowa zieleń. W ślubnych dekoracjach dominuje stonowana paleta kolorów, wkrada się błękit, a także odcienie mięty. Nie zabraknie również mocniejszych akcentów jak np. bordo, malachit czy złoto.

Do wygrania atrakcyjne nagrody

Przyszli państwo młodzi będą mogli nie tylko poszukać inspiracji i ślubnych usługodawców. Jak co roku, wystawcy przygotowali ciekawe konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody.

Targi Ślubne ONA&ON

+ 26 listopada (sobota) – godz. 11:00 – 17:00

+ 27 listopada (niedziela) – godz. 11:00 – 17:00

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, hala A



Wstęp: Bilety do nabycia w sprzedaży online oraz w kasach stacjonarnych podczas wydarzenia.

Ceny biletów: ulgowy – 10 zł, normalny – 20 zł, dla par – 30 zł.

SPRZEDAŻ INTERNETOWA: https://tobilet.pl/targi-slubne-ona-on-2022.html

Szczegóły na stronie: onaon.targi.lublin.pl, fb: facebook.com/targionaion oraz instagram.com/targislubnelublin/

