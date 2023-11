Planujesz ślub i wesele? Koniecznie odwiedź Targi Ślubne ONA&ON!

Kompleksowa oferta oraz liczne rabaty

Dwudniowe Targi ONA&ON to doskonała okazja do sfinalizowania wszystkich spraw związanych z organizacją wesela. Na targach zaprezentuje się blisko 100 wystawców, wśród nich: sale weselne, suknie ślubne i wieczorowe, konfekcja męska, kwiaty oraz biżuteria. Pojawi się cała gama usług weselnych – wedding plannerów, fotografów, filmowców, kwiaciarni, cukierni, barmanów, wizażystów, atrakcji weselnych, firm dekoratorskich, muzyków, szkoły tańca, a nawet auta do ślubu. Narzeczeni, biorący udział w wydarzeniu mogą liczyć na wyjątkowe rabaty. Wielu wystawców

z tej okazji przygotowuje oferty specjalne dla uczestników targów.

Widowiskowe pokazy mody i najnowsze trendy

W hali targowej zorganizowana będzie specjalna przestrzeń pokazowa. Na wybiegu odbywać się będą pokazy ekskluzywnych kolekcji ślubnych na sezon 2024. W nadchodzącym sezonie wciąż modna będzie klasyka, opadające rękawki, kaskady falban oraz misterne i romantyczne koronki, występujące często w połączeniu z tiulem. Modny Pan Młody może wybrać klasyczną czerń lub granat, który jest wciąż na topie. Coraz większą popularnością cieszą się również garnitury w dość nietypowych kolorach, jak bordo i butelkowa zieleń. W ślubnych dekoracjach dominuje stonowana paleta kolorów, wkrada się błękit, a także odcienie mięty. Nie zabraknie również mocniejszych akcentów jak np. bordo, malachit, czerń czy złoto.

KONKURS -do wygrania SUKNIA ŚLUBNA I GARNITUR

Podczas wydarzenia odbędzie się konkurs, w którym do wygrania będzie suknia ślubna i garnitur! Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu sobie zdjęcia na specjalnej ściance podczas targów, następnie zdjęcie zostanie umieszczone w naszej galerii na fb, a żeby wygrać trzeba będzie zebrać pod swoim zdjęciem jak najwięcej lajków. Sponsorem nagród jest Salon Mody Ślubnej DEMI oraz marka KUBENZ.