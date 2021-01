Płyn do chłodnicy – co należy o nim wiedzieć

Każda ciecz znajdująca się w samochodzie ma do spełnienia określone zadanie. Płyn do chłodnicy jest równie ważny jak olej silnikowy czy płyn hamulcowy. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie silnika konieczne jest m.in. utrzymanie właściwej temperatury podczas jego pracy. Taką funkcję spełnia właśnie układ chłodzenia. Płyn do chłodnicy odgrywa tu niezwykle istotną rolę. Jego zasadniczym zadaniem jest odprowadzanie ciepła. Ponadto, chroni on silnik i układ chłodzenia przed korozją i gromadzeniem się kamienia. Płyny do chłodnicy wymagają wymiany, ponieważ dodatki wchodzące w ich skład z czasem tracą swoje właściwości i stają się mniej skuteczne. W takiej sytuacji może dojść do powstania rdzy oraz nagromadzenia się osadu, co może zagrozić prawidłowej pracy układu chłodzenia, a z czasem przyczynić się do jego uszkodzenia. Jeśli ulegnie on uszkodzeniu, ryzykujemy przegrzaniem silnika. Jest to znacznie bardziej kosztowny błąd niż cena samego płynu chłodzącego. Warto zatem zadbać o to, aby do chłodnic naszego auta trafiały dobrze dobrane, dokładnie sprawdzone i atestowane płyny do chłodnicy, takie jak te, które w swojej ofercie ma firma Kemetyl

Płyny do chłodnicy – czym się różnią?

Większość płynów do chłodnicy trafiających do aut jest mieszanką glikolu etylenowego lub propylenowego, wody oraz dodatków antykorozyjnych. Po kilku latach eksploatacji stężenie glikolu może być wciąż prawidłowe, podobnie jak temperatura zamarzania. Sam płyn jednak traci na wydajności, gdyż zastosowane dodatki chroniące przed korozją i gromadzeniem się osadu nie wykazują już pierwotnej efektywności.

Obecnie możemy wybierać spośród szerokiej gamy zarówno gotowych do zastosowania płynów jak i koncentratów. Koncentraty przed zastosowaniem muszą być zmieszane z wodą destylowaną przy zachowaniu proporcji podanych przez producenta.

Płyny do chłodnicy różnią się również kolorem. Zwykle określone kolory związane są z rodzajem technologii wykorzystanej do ich produkcji. Często płyny IAT mają kolor zielony lub niebieski, płyny OAT są zwykle pomarańczowe, żółte, czerwone lub fioletowe. Prawda jest jednak taka, że sam kolor nie jest wiarygodnym wskaźnikiem tego, z jakim rodzajem chłodziwa mamy do czynienia. Dlatego jeśli chcemy mieć pewność co do technologii musimy zapoznać się z opisem zamieszczonym na opakowaniu, a nie polegać na kolorze samego płynu.

Pod względem technologii wykorzystanej do produkcji płynu do chłodnicy możemy wyróżnić płyny organiczne, nieorganiczne i hybrydowe.

Płyn do chłodnicy IAT, OAT i HOAT



Jak już wspomniano wyżej, płyny chłodnicze mogą być produkowane w oparciu o różne technologie. Dostępne są zatem płyny wyprodukowane w oparciu o technologię IAT (z ang. Inorganic Additive Technology), czyli z wykorzystaniem dodatków nieorganicznych. Płyny te wykazują doskonałe właściwości ochronne. Należy jednak pamiętać, że w ich przypadku dochodzi do szybkiego wytrącania się krzemianów, które rzutują na żywotność płynu w układzie chłodzenia. Po pewnym czasie nagromadzone odpady odrywają się od ścianek układu co grozi zatkaniem kanalików chłodniczych. Decydując się na jego stosowanie należy zatem zadbać o odpowiednią częstotliwość wymiany płynu. Zwykle zaleca się jego wymianę nie rzadziej niż co dwa lata.

Ciekawą alternatywą dla wyżej wspomnianych produktów są płyny do chłodnicy, do których produkcji wykorzystywana jest technologia OAT (z ang. Organic Attitive Technology). Są to chłodziwa mające w składzie kwasy organiczne. Znane są również jako płyny Longlife, gdyż ich żywotność znacznie przewyższa tą, którą możemy zwykle zaobserwować w przypadku płynów IAT. Dzieje się tak dlatego, gdyż w ich składzie nie znajdziemy krzemianów a inne czynniki przeciwkorozyjne. Należy mieć na uwadze to, że nie wszystkie mogą być stosowane w starszych samochodach. Wymiana zalecana jest zwykle co 5 lat.

Na popularności zyskują płyny do chłodnic produkowane w oparciu o technologię HOAT (z ang. Hybryd Organic Acid Technology), czyli płyny hybrydowe, w których składzie znajdziemy zarówno krzemiany jak i kwasy organiczne. Są one bezpieczne również dla starszych aut i wykazują przedłużoną trwałość, zwykle do 3 lat.

Wybierając płyn do chłodnicy warto upewnić się, że decydujemy się na preparat wysokiej jakości. Tylko produkty spełniające standardy pomogą nam w dbałości o zachowanie długiej żywotności silnika.