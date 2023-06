Pokolenie Y jako konsument: trendy, preferencje i wpływ na rynek

Kim jest pokolenie Y?

Do pokolenia Y zaliczają się osoby urodzone pomiędzy 1980 a połową lat 90. Według niektórych, do tej grupy społecznej zaliczyć można także o parę lat młodsze osoby. Jeśli głębiej się nad tym zastanowić, generacja ta stanowi silna grupę docelową, jeśli chodzi o szereg usług i dóbr konsumpcyjnych.

Pokolenie Y ma szansę zawładnąć rynkiem pracy

Według licznych badań, pokolenie Y będzie stanowiło do 2025 roku aż 75% siły roboczej na świecie. Ich pozycji nie jest w stanie zagrozić nawet ciągle rozwijająca się technologia, która została skutecznie wprowadzona do różnych obszarów działalności człowieka. Pokolenie Y jest znakomicie wykształcone i bardzo dobrze przygotowane do przejęcia sterów na obecnym rynku pracy.

Milenialsi wiedzą czego chcą i absolutnie nie boją się o tym mówić. Jeśli np. agencja pracy tymczasowej nie jest w stanie zaoferować im zatrudnienia z odpowiednimi warunkami i wynagrodzeniem, nie mają problemu z udaniem się do innego pośrednika. Nie czerpią z doświadczenia autorytetów, a zupełnie przeciwnie pozostają na nie odporni. Istotne jest dla nich zachowanie work-life balance. Są ambitni i potrzebują wiedzieć, iż ich praca ma sens. Jeżeli wynagrodzenie czy zatrudnienie nie przynosi im satysfakcji, nie zwracają uwagi na sentymenty — zmieniają miejsce pracy i bardzo szybko dostosowują się do nowych warunków.

Trendy konsumenckie wśród pokolenia Y

Osoby, które urodziły się z końcem XX wieku, odznaczają się znakomitą świadomością społeczną i częściej podejmują inicjatywy promujące kwestie zrównoważonego rozwoju. Doceniają produkty z drugiej ręki i sporą wagę przywiązują do poszukiwania miejsc, gdzie oferowane są one w okazyjnych cenach. Poza tym — przewiduje się, iż w krótkim czasie, najważniejszą płaszczyzną mającą służyć celem nabywania dóbr przez pokolenie Y będą wszechobecne social media. Stracą na tym zdecydowanie marki stawiające na sprzedaż w modelu tradycyjnym, zyskają zaś więksi gracze, którzy cieszą się dużą świadomością wśród kupujących.

Trendy konsumenckie wyznaczane przez przedstawicieli pokolenia Y dają szansę nowym markom stawiającym na e-handel. W sektorze gastronomicznym sporą rolę odegra na pewno zrównoważone rolnictwo. Na wysoką pozycję mogą liczyć firmy głośno informujące o pochodzeniu żywności. Z jakich względów? Okazuje się, iż pokolenie Milenialsów skłonne jest płacić więcej, pod warunkiem, iż otrzyma produkty ekologiczne. Dlatego zacznie się liczyć nie tylko niska cena, ale również jakość.