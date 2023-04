Pol-Inowex: lubelska firma potentatem na europejskim rynku

POL-INOWEX specjalizuje się w demontażu oraz montażu urządzeń, kompletnych linii technologicznych lub całych zakładów. Działa w wielu branżach: paliwowo-energetyczniej, chemicznej, metalurgicznej, celulozowo-papierniczej czy automoto. Spółka jest zdecydowanie bardziej rozpoznawalna za granicą niż w swoim rodzimym Lublinie. Do tej pory zrealizowała z sukcesem ponad 400 projektów na całym świecie. Aktualnie prowadzi demontaże w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, a nawet Grecji czy Bahrajnie. Firma zatrudnia do tego celu ponad 150 pracowników z Lubelszczyzny. Łącznie z podwykonawcami na projektach POL-INOWEXU pracuje około 300 osób. Relokacja fabryk to niezwykle niszowa i specjalistyczna branża. Właśnie z tego powodu firma stawia przede wszystkim na rozwój swoich własnych kadr. Pracy można nauczyć się jedynie poprzez praktykę na projekcie, zaczynając od najprostszych czynności monterskich. Nie inaczej jest w przypadku kadry zarządzającej. Wszyscy kierownicy, tzw. project managerowie zatrudnieni w POL-INOWEX zaczynali swoje kariery od najniższych stanowisk. Wielolenie doświadcznie w realizacji demontaży pozwoliło im rozwijać się i piąć po kolejnych szczeblach zawodowych. POL-INOWEX to nie tylko firma rodzinna, ale również ukierunkowana na bliskie relacje z pracownikami i długofalową pracę zespołową. W związku z głębokimi zamianami wywołanymi przez Covid i wywołany przez wojnę w Ukrainie wzrost cen nośnikow energiii, na świecie prowadzonych jest bardzo dużo projektów przenoszenia zakładów. Nasz portfel zamówień jest pełny do końca 2024 roku. W tym roku spółka planuje zatrudnić około 70 nowych pracowników.

POL-INOWEX jest największym przedsiębiorstwem tego typu w Unii Europejskiej. Jest również członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających firmy z branży: Global Industrial Relocations Network (GIRN) z siedzibą w Bremie oraz The Specialized Carriers and Rigging Association (SC&RA) z siedzibą w Wirginii, USA.

Więcej informacji: www.polinowex.com