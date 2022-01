Polary z nadrukiem – czym powinny się charakteryzować i w jaki sposób je znakować?

Jest bowiem idealny zarówno dla osób pracujących fizycznie, jak i pracowników biurowych. Na co jednak zwrócić uwagę, wybierając polary z nadrukiem? Czym powinny się charakteryzować i jakimi metodami znakuje się taką odzież? Sprawdź!

Po pierwsze: rodzaj materiału i jego gramatura

Aby polary reklamowe były funkcjonalne, należy oczywiście wybrać ich odpowiedni wariant. Mogłoby się wydawać, że każdy model będzie do siebie podobny. Okazuje się jednak, że w praktyce jest inaczej. Polary występują bowiem w dwóch podstawowych wariantach, jeśli chodzi o materiał.

Pierwszym z nich jest mikropolar. Co to takiego? Najprościej mówiąc, jest to lekka odmiana tego materiału. Jego gramatura nie przekracza 240g /m2. Cechuje się miękkim, delikatnym i przyjemnym w dotyku wykończeniem. Mimo to gwarantuje hydrofobowość oraz odpowiedni stopień izolacji termicznej. Taki polar dedykowany jest głównie na te nieco cieplejsze dni lub do pracy wewnątrz budynku. Często stosuje się go także w kurtkach 3 w 1 jako jedną z warstw.

Klasyczny polar jest natomiast zdecydowanie grubszy i cieplejszy. Dzięki temu poleca się go głównie do prac na zewnątrz. Do tego jest solidniejszy i bardziej odporny na uszkodzenia. Występuje w wielu różnych gramaturach, zaczynając od 280 g/m2, a kończąc nawet na 700.

Do codziennego użytku w pracy spokojnie wystarczy jednak ten o gramaturze między 320 a 380 h/m2. Będzie dobrze grzał, jednak przy okazji umożliwi także swobodne odprowadzenie wilgoci.

Po drugie: funkcja anty-pilling

Polary robocze z nadrukiem będą zapewne użytkowane niemalże każdego dnia. Podczas pracy, szczególnie fizycznej, łatwo jest je zabrudzić. Aby nawet mimo częstego prania i noszenia zachowały swoją jakość oraz wygląd, warto wybrać modele z funkcją anty-pilling. Co to takiego?

Jest to specjalne wykończenie materiału, które zapobiega mechaceniu. Nawet po kilku latach użytkowania na ubraniu nie powinny pojawić się mało estetyczne kuleczki, które jak wiadomo, bardzo ciężko usunąć.

Po trzecie: dodatkowe wzmocnienia i ściągacze

Polary z logo mogą być narażone na liczne uszkodzenia. Za najbardziej newralgiczne miejsca uważane są ramiona oraz łokcie. To właśnie w tych obszarach najczęściej pojawiają się pierwsze przetarcia. Z tego powodu warto zdecydować się na model ze wzmocnieniami w tych częściach odzieży.

Wstawka w postaci materiału o nazwie ripstop skutecznie ochroni obszary w okolicach ramion oraz łokci. Co ciekawe, takie tekstylia cechują się bardzo wysoką odpornością na zniszczenia, a dodatkowo nie przepuszczają wody. Tym samym zabezpieczają odzież przed zmoknięciem.

Do tego polar idealny powinien mieć wszyte ściągacze w okolicach rękawów oraz dołu ubrania. Pozwoli to na dopasowanie odzieży do osoby noszącej ją, a także zminimalizuje przestrzeń między materiałem a ciałem. Tym samym wiatr nie będzie przedostawał się w te miejsca. Automatycznie użytkownikowi polaru będzie o wiele cieplej.

Jakie metody znakowania odzieży wykorzystuje się w przypadku polarów?

Aby polary z logo firmy na długi czas zachowały swoją jakość, należy wykorzystać do nich odpowiednią metodę znakowania. Jaką? W większości przypadków będzie to haft komputerowy. Taka technika pozwala zachować znakowanie w idealnym stanie na długi czas.

Niekiedy jednak, ze względu na zbyt skomplikowany wzór czy sporą grubość materiału, wykonanie haftu nie będzie możliwe. Wtedy stosowane są naszywki lub tzw. folia flock. To drugie rozwiązanie cenione jest ze względu na miłe wykończenie. Aplikacja będzie bowiem składała się z delikatnego i przyjemnego w dotyku meszku.