Pomoc dla Ukraińców chorych na raka – wsparcie informacyjne i infolinia

Wiele polskich ośrodków i szpitali zadeklarowało już swoją pomoc, jak np. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, który przyjmie ukraińskie dzieci z chorobą nowotworową. Swoje wsparcie dla Ukraińców oraz darmowe konsultacje oferują na własną rękę również polscy lekarze i specjaliści.

Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl przygotował krótki poradnik dla osób ukraińskojęzycznych szukających pomocy w kontekście choroby nowotworowej i leczenia raka.

Pomoc onkologiczna dla Ukraińców chorych na raka.

Przede wszystkim, jak radzą eksperci oraz na ile to możliwe, warto, aby osoby uciekające z Ukrainy zabrały ze sobą dokumentację medyczną, w tym wyniki ostatnich badań oraz płyty CD z badaniami obrazowymi. Zaleca się, aby pacjenci w tracie aktywnego leczenia onkologicznego zgłosili ten fakt służbom medycznym natychmiast po przekroczeniu granicy z Polską (w punkcie medycznym lub PCK).

W związku z sytuacją kryzysu międzynarodowego i wojny Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie prowadzi specjalną infolinię onkologiczną dla osób ukraińskojęzycznych. Istnieje możliwość uzyskania niezbędnych informacji dotyczących możliwości leczenia oraz procedur. Numer infolinii onkologicznej + 48 546 20 00.

Leczenie nowotworów i opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy.

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają regularnie obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują pomocy medycznej.

Warto podkreślić, że obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zwrotnikaka.pl – portal onkologiczny niosący nadzieję

Wszystkich zainteresowanych tematyką onkologiczną odsyłamy na stronę portalu onkologicznego www.zwrotnikraka.pl

Serwis o nowotworach Zwrotnik Raka istnieje w sieci od ponad 10 lat, a każdego miesiąca odwiedza go blisko 600 000 użytkowników, co obrazuje, ile osób dotyka pośrednio lub bezpośrednio tematyka nowotworów.

Zwrotnik Raka to największy w Polsce portal onkologiczny, uhonorowany przez Zarząd Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych nagrodą specjalną Jaskółki Nadziei 2018 w kategorii Media. Została ona przyznana za stworzenie pierwszego w Polsce portalu onkologicznego o tak rzetelnej i szeroko głoszonej wiedzy na temat raka, a także za wspieranie organizacji pacjentów onkologicznych.

- Naszą misją jest uświadamianie, edukowanie, wspieranie i dzielenie się własnymi przeżyciami zgodnie z zasadą: wiedzieć więcej, to bać się mniej. Dbamy o to, aby nasza baza wiedzy o nowotworach zawierała tylko sprawdzone i wiarygodne informacje zweryfikowane przez lekarzy. Dzięki temu Zwrotnik Raka to bezpieczne i wiarygodne źródło informacji – komentuje Jarosław Gośliński, redaktor naczelny portalu zwrotnikraka.pl.

