Pompa ciepła w budynku jednorodzinnym – zasada działania

Pompa ciepła – co to jest?

Pompa ciepła to urządzanie grzewcze, które pobiera energię z jednego ze źródeł w środowisku naturalnym. Może być to:

woda

powietrze

ziemia

Następnie za pomocą sprężarki czynnik zostaje przekazywany do instalacji grzewczej. Proces sprężenia to jedyna część aktywności, który odbywa się przy użyciu prądu.

Ogrzewanie przy użyciu pompy to wyjątkowo ekologiczne rozwiązanie. Przede wszystkim do zasilania służą surowce naturalne, dzięki temu nie jest wymagany proces spalania. Ponadto to duża oszczędność miejsca, gdyż nie potrzeba składować i utylizować produktów ubocznych.

Rodzaj pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych

Do wyboru pozostaje kilka rodzajów sprzętu, dlatego szczególnie ważne, by dobrać odpowiedni. Trzeba zwrócić uwagę na ilość potrzebnej energii elektrycznej, wydajność oraz teren, na którym zbudowano budynek jednorodzinny. Ponadto w niektórych przypadkach wymagany jest wymiennik ciepła umieszczany w gruncie.

Wodne pompy ciepła pobierają energię z akwenów głębinowych lub powierzchniowych. Za sprawą pompy głębinowej woda przekazywana jest do pompy cieplnej. Rozwiązanie to cechuję wydajność, dlatego sprawdza się najlepiej w budynkach o dużym zapotrzebowaniu na ciepło oraz umiejscowionych w pobliżu rzek lub jezior. Może służyć zarówno do ogrzewania domu, jak i wody użytkowej.

Powietrzne pompy ciepła można podzielić na dwa typy:

zewnętrzne

wentylacyjne

Ich montaż jest bardzo prosty i nie wymaga odwiertów. Do tego są uniwersalne, gdyż można je zainstalować na każdym budynku jednorodzinnym. Są skuteczne w ogrzewaniu, ale także w ochładzaniu w porze letniej.

Z kolei gruntowe pompy ciepła idealnie współgrają z kolektorami. Wymiennik ciepła pionowy umieszczany jest na wysokości około 100 m i gwarantuje solidne źródło ciepła. Za to kolektor poziomy wkopuje się na głębokość 2 metrów i potrzeba do niego więcej powierzchni, niż w pierwszym przypadku. Trzeba liczyć się z tym, że w obu przypadkach montaż trwa kilka dni i wymaga ingerencji w grunt.

Korzyści z używania pomp ciepła w domach jednorodzinnych

Pompy ciepła sprawnie obniżają emisję dwutlenku węgla w porównaniu z kotłami gazowymi. Dodany do urządzenia wymiennik ciepła, zagwarantuje zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie np. podłogowe lub wody. Co więcej, taka instalacja efektywnie podnosi wartość finansową budynku jednorodzinnego i zwiększa jego prestiż.

Urządzenia grzewcze tego rodzaju są wyjątkowo trwałe i wydajne. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną tworzą wydajny system, który zapewnia najwyższy komfortu użytkowania. To nadzwyczaj perspektywiczne rozwiązanie, dlatego jeśli zależy Ci na wydajnym i ekologicznym systemie grzewczym, zdecyduj się na ich założenie.