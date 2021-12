Pomysł na następne wakacje: czarter jachtów!

Wakacje nad jeziorem

Na czarter jachtu możesz zdecydować się nad jednym z licznych polskich jezior. Czarter jachtów na Mazurach pozwoli ci na odkrycie tej zachwycającej krainy, pełnej jezior, lasów i pięknych widoków. To tutaj znajdują się jedne z najbardziej znanych polskich jezior – Śniardwy, Mamry, Tałty czy Niegocin to tylko niektóre z nich. Przybądź do Krainy Tysiąca Jezior i samodzielnie odkryj jej potencjał!

Letnie emocje nad morzem

Jeśli jednak wolisz spędzić wakacje nad morzem, możesz wybrać się nad Bałtyk. Żeglarstwo morskie wymaga większych umiejętności, ale też zapewnia dodatkowe emocje! Wyższe fale, mocniejszy wiatr i większe odległości między portami sprawiają, że żeglowanie po morzu to niezwykła, ale też niezapomniana przygoda.

Żeglować po morzu możemy też w cieplejszych krajach, na przykład w basenie Morza Śródziemnego. Kraje takie jak Chorwacja czy Grecja świetnie nadają się do czarteru jachtów. Przyjazny klimat, liczne wysepki wokół których można żeglować oraz ukryte zatoczki i plaże to idealna sceneria na wynajem łodzi. Jednak kraje te oferują znacznie więcej – ciekawą historię i kulturę oraz przystępne ceny. Nie ma więc na co czekać, wynajmij jacht, katamaran lub łódź motorową już dziś !