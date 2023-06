Poród w wodzie – przebieg, zalety i przeciwwskazania

Jak wygląda poród w wodzie?

Akcja porodowa odbywa się w specjalnej wannie wyłożonej antybakteryjną folią. Wypełnia się ją wodą lub solą fizjologiczną, należy przy tym zachować odpowiednią temperaturę (36–37°C) i głębokość (60–70 cm). Na sali porodowej powinna panować temperatura 25–26°C. Woda jest regularnie wymieniana, ponieważ w czasie akcji porodowej dostają się do niej śluz, krew i wody płodowe, a ich obecność powodowałaby dyskomfort u ciężarnej. Rodząca jest zanurzona do wysokości pępka, powinna też przyjąć wygodną dla siebie pozycję.

Przyszła mama może wejść do wanny, gdy rozwarcie szyjki macicy wynosi 4–5 cm. Ciężarna zazwyczaj siedzi w wannie przez 30 minut, po czym wychodzi z niej na pół godziny. W tym czasie przyszła mama jest badana, a położna ocenia postęp porodu. Jeśli doszło do zatrzymania akcji porodowej lub istnieje ryzyko niedotlenienia dziecka, pacjentka musi wyjść z wanny. Może również opuścić ją w każdej chwili, gdy nie czuje się komfortowo. Należy zaznaczyć, że główną wadą porodu w wodzie jest brak możliwości ciągłego monitorowania funkcji życiowych dziecka za pomocą kardiotokografu (KTG). To oznacza, że w razie wystąpienia komplikacji reakcja ginekologa i położnej mogą być opóźnione.

Jeśli poród w wodzie przebiega prawidłowo, ciężarna zazwyczaj wychodzi z wanny przed samym końcem. Chłodniejsza temperatura powoduje parcie, dzięki czemu maluszek szybciej przychodzi na świat. W niektórych szpitalach rodząca może pozostać w wannie przez całą akcję porodową. W takiej sytuacji dziecko przychodzi na świat prosto do wody, przez kilkadziesiąt sekund pozostaje w niej zanurzone, oczywiście przez cały czas podtrzymuje je położna. Rodzenie łożyska najczęściej odbywa się poza wanną – na fotelu porodowym. Mama może jednak pozostać w wannie, gdy nie ma już w niej wody.

Poród w wodzie – zalety

Poród w wodzie łagodzi stres i bolesne skurcze macicy, jednocześnie pobudza krążenie krwi, tym samym dotlenia dziecko. Immersja wodna rozluźnia błonę mięśniową, dzięki czemu rzadziej zachodzi konieczność nacięcia krocza. To doskonała alternatywa dla znieczulenia zewnątrzoponowego, ćwiczeń na piłce czy TENS, czyli przezskórnej stymulacji nerwów. Akcja porodowa przebiega szybciej i spokojniej, dlatego na takie rozwiązanie decyduje się coraz więcej mam.

Dla maluszka poród w wodzie oznacza bezstresowe przyjście na świat do znanego mu środowiska, co daje mu poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Dzięki temu dziecko jest zwykle spokojniejsze i mniej płacze.

Jakie są przeciwwskazania do odbycia porodu w wodzie?

Nie każda ciężarna może zdecydować się na taki sposób przyjścia dziecka na świat. Do podstawowych przeciwwskazań należą:

nadciśnienie tętnicze, problemy z układem krążenia,

ciężka niedokrwistość,

choroby ogólnoustrojowe, infekcja, choroby dermatologiczne,

ciąża mnoga,

krwawienie z dróg rodnych, łożysko przodujące,

nieprawidłowe ułożenie dziecka,

duża waga dziecka lub wady wrodzone,

zagrożenie przedwczesnym porodem lub martwicą dziecka.

Zanim zdecydujesz się na poród w wodzie, sprawdź, czy wybrany szpital zapewnia taką możliwość. Zapisz się do szkoły rodzenia, aby lepiej przygotować się do przyjścia dziecka na świat. Na taką formę rozwiązania powinnaś zdecydować się wtedy, gdy jesteś do niej przekonana, a nie pod wpływem trendu czy namowy bliskich.