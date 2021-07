Pościel satynowa czy bawełniana? Podpowiadamy!

Rynek pościeli oferuje nam obecnie wiele różnych rozwiązań - zarówno pościel 200x220, jak i te o mniejszych rozmiarach. Rozmiary 160x200 czy 140x200 występują w materiałach właściwie każdego typu. I co ciekawe, również w motywach każdego typu. Jeśli Spiderman to ulubiony superbohater Twojego dziecka, z powodzeniem dostaniesz pościel z jego wizerunkiem w przyjaznej dla dziecięcej skóry tkaninie. Pościel bawełniana czy satynowa - która będzie lepsza? Sprawdź!

Komu sprawdzi się pościel bawełniana?

Pościel bawełniana to doskonały wybór przede wszystkim dla dzieci. Dla dziecięcej, delikatnej skóry, warto wybrać wszystko, co naturalne. Nie potrzebują wysokiej wytrzymałości materiału, ponieważ z kołder i pościeli szybko wyrastają. Połysk również nie jest im potrzebny. Dodatkowo, pościele z bawełny produkuje się na większą skalę niż te z bawełny satynowej - wynika to głównie z kosztów produkcji samego materiału. A to skutkuje również mniejszym wyborem kompletów pościeli z bawełny satynowej. Pamiętajmy, że dzieci często same chcą decydować, pod czym będą spać. Wybór często pada na pościele z superbohaterami, księżniczkami Disneya czy zwierzątkami, a one rzadko występują w materiałach innych niż zwyczajna bawełna.

Pościel satynowa - czym się charakteryzuje?

Na wstępie należy zaznaczyć, że większość pościeli nazywanych satynowymi, tak naprawdę jest wykonanych z satyny bawełnianej. Różnica w nazwie być może jest niewielka, ale w praktyce tkwi ona w sposobie produkcji i właściwościach. Pościel satynowa w dotyku przypomina jedwab - jest więc śliska i zimna. Z kolei pościel z bawełny satynowej jest wykonana po prostu z bawełnianej przędzy, zachowuje więc wszystkie właściwości zwyczajnej bawełny. Różni się od niej delikatnym połyskiem, który może przywodzić na myśl artykuły jedwabne i satynowe. To co jednak wspólne, to rozmiar tego typu pościeli. Mamy więc do dyspozycji pościel 160x200, 140x200 czy 200x220.

Dlaczego warto wybrać pościel z bawełny satynowej?

Pościel z bawełny satynowej jest produkowana w inny sposób, niż ta ze zwyczajnej bawełny. Poddaje się ją np. procesowi merceryzacji, czyli uszlachetnienia. Wiele ubrań i tekstyliów premium jest wykonanych właśnie z bawełny merceryzowanej. Technika splotu również się liczy! Ponadto, pościel z satyny bawełnianej ma szereg zalet związanych z funkcjonalnością.

Pościel z bawełny satynowej zachowuje wszystkie zalety zwyczajnej bawełny i posiada jeszcze własne i unikatowe! Na pewno jest przyjazna dla zdrowia, ponieważ to tkanina w stu procentach naturalna. Mogą z niej korzystać nawet alergicy i osoby z bardzo delikatną skórą, mając pewność, że bawełna satynowa jej nie podrażni. Bawełna satynowa to materiał odprowadzający wilgoć, dzięki czemu zapewnia nieprzerwany sen i zapobiega potliwości w nocy. Jest także przewiewna i oddychająca. Dzięki nietuzinkowemu splotowi, to tkanina niesamowicie gładka i miła w dotyku. Posiada tę zaletę satyny i jedwabiu, że potrafi zimą świetnie ogrzać, a w lecie przyjemne ochłodzić. Nie musimy się martwić również o wymienianie jej co sezon. Pościel z satyny bawełnianej cechuje bardzo wysoka wytrzymałość, za co odpowiedzialny jest naturalny skład materiału oraz jego technika produkcji. Nie musimy martwić się o wyblaknięcie koloru czy przetarcia, które może powodować pranie w pralce. Komplet pościeli z satyny bawełnianej dobrej jakości na pewno będzie z nami przez wiele lat!