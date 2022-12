Potrzeba więcej energii z odpadów

ZAMIAST WĘGLA

Energia z odpadów była tematem ubiegłotygodniowej konferencji w Gdańsku. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób, w tym samorządowcy, eksperci branży energetycznej, odpadowej oraz przedstawiciele instytucji rządowych. Zdaniem Dominika Bąka, Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Polsce powinno powstać w najbliższych latach co najmniej kilkanaście instalacji przekształcających w prąd i ciepło odpady nienadające się do recyklingu. W praktyce chodzi o ok. 2 mln ton śmieci, które są obecnie kierowane na składowiska. - W przypadku Polski, w najbliższych latach brakuje ok. 16 mld zł nakładów inwestycyjnych, abyśmy zmienili strukturę „radzenia sobie” z odpadami. W obliczu obecnego kryzysu, odpady to istotny zasób energetyczny. Energia z odpadów może zaspokoić 10 proc. zapotrzebowania na ciepło sieciowe w skali całego kraju. Wykorzystanie tej energii stanowi realną szansę na podniesienie jakości życia i oszczędność w portfelach mieszkańców, a w obliczu panującego kryzysu zwiększa bezpieczeństwo energetyczne miast i gmin – podkreśla Dominik Bąk.

SPALARNIE W KOLEJNYCH MIASTACH

NFOŚiGW wspiera finansowo realizację tego typu projektów ze środków przeznaczonych na modernizację sektora energetycznego. Na dofinansowanie oczekuje obecnie kilkanaście wniosków, co oznacza, że w najbliższych latach kolejne miasta ogrzeje tańsza i ekologiczna energia z odpadów, ograniczając przy tym spalanie węgla. Takie rozwiązanie od ponad 6 lat funkcjonuje w Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Krakowie, Koninie czy Białymstoku. Miasta, które nie posiadają własnych instalacji muszą płacić dużo więcej, nierzadko tysiąc złotych za 1 tonę odpadów przekazanych do zagospodarowania. Z kolei tam, gdzie spalarnie już funkcjonują koszt zagospodarowania odpadów wynosi nawet 1/5 tej kwoty. Jest to możliwe dzięki sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej – podkreśla Jacek Borek z Polskiego Funduszu Rozwoju, instytucji zaangażowanej w realizację olsztyńskiej instalacji do produkcji energii z odpadów. Tego typu elektrociepłownia powstaje także w Gdańsku. Kolejne instalacja planowane są m.in. w Suwałkach, Gliwicach, Nowym Sączu, Włocławku czy Zduńskiej Woli.

Wśród barier ograniczających powstawanie nowych instalacji w Polsce, uczestnicy konferencji zwrócili szczególną uwagę na dezinformację szerzoną przez organizacje pseudoekologiczne oraz niski poziom wiedzy merytorycznej. Za istotny elementem transformacji ciepłownictwa w Polsce uznano kwestię edukacji społeczeństwa. Jej celem powinno być neutralizowanie obaw i wątpliwości oraz rzetelna informacja zarówno na temat potrzeb energetycznych, jak i bezpiecznych technologii niskoemisyjnych.