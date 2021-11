Powłoka ceramiczna - samochodowe tapicerki

Rzecz jasna w trakcie jedzenia może spaść trochę tłustego sosu na tapicerkę fotela i wtedy pojawia się spory problem. Ten konkretny problem jest rzecz jasna tym mniejszym wtedy gdy powłoka ceramiczna zabezpiecza materiałową tapicerkę fotela kierowcy, bo wystarczy w jej przypadku ten tłusty sos zetrzeć za pomocą wilgotnej chusteczki i problemu nie będzie. Wiele znaczy też i to, że preparat wytwarzający powłokę ceramiczną możemy sobie nałożyć sami we własnym zakresie, ale dobre firmy zajmujące się auto detailingiem nakładają tego typu preparat zaraz po wypraniu tapicerki i co najciekawsze czasami robią to gratis, bo rywalizują z konkurencja i to dosłownie o każdego klienta. Dlatego też warto raz na jakiś czas dodać jakąś mniej istotną usługę za przysłowiowego darmola i to na czas określony.

Czy każda powłoka ceramiczna jest równie skuteczną?

Rynek jest pełen preparatów, które wytwarzają powłokę ceramiczną na tapicerkach z tkanin obiciowych i co równie istotne pewna część z tych preparatów jest tymi uniwersalnymi, czyli da się je stosować na tapicerce w samochodzie i na tapicerkach domowych zestawów wypoczynkowych. Prawda jest też i to, że preparaty wytwarzające powłokę ceramiczną są bardziej trwałymi w przypadku opcji droższych, czyli zazwyczaj tego typu chemia z tej wyższej półki cenowej może wytrzymać. Rzecz jasna trafiają się też tańsze preparaty tego rodzaju, które schodzą dopiero po tym czwartym lub piątym praniu tapicerki. Jednym słowem wyższa cena to nie w każdym z przypadków ta lepsza trwałość i co równie istotne powłokę ceramiczną po zastosowaniu takiego preparatu można też wytworzyć na tej tylnej półce oklejonej tkaniną obiciową, czyli można taka chemią zabezpieczyć auto dogłębnie.

Inne ważne wzmianki.

Detailing w Krakowie to też pranie tapicerki, oraz zastosowanie preparatu wytwarzającego powłokę ceramiczną i to tego zaliczanego do skuteczniejszych. Mowa tu o tym, że firmy zajmujące się detailingiem znają doskonale te preparaty i używają tylko tych, w których przypadku przypadku proporcja ceny do skuteczności jest tą najkorzystniejszą, choć skuteczność bywa też często powiązaną z typem tkaniny obiciowej.