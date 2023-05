Poznaj idealne miejsce na rodzinne wczasy – odwiedź Wioskę Wakacyjną

Poznaj Wioskę Wakacyjną

Wioska Wakacyjna położona jest na podkarpaciu. Otaczają ją malownicze lasy, szlaki turystyczne i przepiękne tereny, które umożliwiają zorganizowanie rowerowych wypraw. W bliskim sąsiedztwie znajduje się także zalew Radawa, który oferuje szereg dodatkowych, wodnych atrakcji.

Wioska Wakacyjna Radawa jest kompleksem 30. domków, Strefy Basenowej i Bistro. Jest więc to miejsce kompletne, które doceni zarówno starszy, jak i młodszy turysta. Wszystko to uzupełniają animacje i atrakcje, które urozmaicają wielodniowy urlop, zapobiegając nudzie i sprawiając, że każdy dzień będzie pełen wyzwań i przygód – i to bez względu na pogodę!

Idealne miejsce dla Ciebie i dzieci

Nuda jest wrogiem udanych wakacji. Planując więc wczasy ze swoimi dziećmi, musisz znaleźć miejsce, które pełne będzie atrakcji i przestrzeni do nowych aktywności. Zrezygnuj więc z miejsc, do których musisz zabierać dodatkową walizkę zabawek, planszówek i klocków.

Wioska Wakacyjna to przede wszystkim rozbudowana strefa basenowa, w której znajdziesz zarówno basen dla dorosłych, jak i strefę dla dzieci (do 40cm) i maluszków (20cm). Wszystko to uzupełniają zjeżdżalnie i fontanny, które uprzyjemniają letnią, wodną zabawę.

Na terenie obiektu znajduje się także plac zabaw – bezpieczny i dostosowany do potrzeb najmłodszych gości. Na placu znajduje się m.in. zjeżdżalnia, bujaki i huśtawki. Alternatywą dla nich są dmuchańce – tj. napełniane powietrzem zamki, które umożliwiają bezpieczne podskakiwanie i zjeżdżanie na świeżym powietrzu.

Nieco starsze dzieci z kolei skorzystać mogą z boiska do koszykówki lub piłki nożnej, a także wypożyczalni sprzętu, dzięki któremu zorganizujesz niezapomniane wyprawy rowerowe i wycieczki na hulajnogach elektrycznych. Oprócz tego na terenie obiektu skorzystać można z rakiet do tenisa i gokartów.

Animacje? No pewnie!

Na szczególną uwagę zasługują zorganizowane animacje – dopasowane do każdego dnia tygodnia i różnych oczekiwań gości. Tak oto podczas wyczekiwanego urlopu skorzystać można z zajęć łucznictwa, jogi, bingo, karaoke, aqua fitnessu. Małe dzieci mogą przygotować się na mini disco lub oglądać pokazy magii. Oprócz tego przygotowano basenowe przyjęcia, malowanie twarzy, kino plenerowe i koncerty muzyki na żywo… jest w czym wybierać!