Poznaj najmodniejsze wzory i kolory wyposażenia łazienek. Biała ceramika to już przeszłość!

Sprzęt do łazienki – postaw na wzory i oryginalne kolory

Nie oszukujmy się – przeglądając oferty sklepów internetowych z armaturą, zauważymy, że ceramika w kolorze białym nadal dominuje w asortymencie. Jednocześnie nieustannie rozwija się segment produktów w innych barwach, takich jak czerń czy szarość, czego dowodem jest sklep z wyposażeniem łazienek Banyo.

Tego typu rozwiązania powstały jako odpowiedź na dotychczasowe trendy. Jeszcze nie tak dawno w aranżacji wnętrz królował styl loftowy, a czarne toalety i umywalki doskonale sprawdzały się tego typu łazienkach. Jednocześnie sporo uwagi poświęcaliśmy szarościom. Tak zwany millennial grey zdominował ściany i podłogi w łazienkach, a uzupełnienie wystroju wyposażeniem w tym kolorze pozwalało na uzyskanie spójnego, acz surowego efektu.

W tym roku idziemy jednak o krok dalej i stawiamy na mocne kolory. Granatowy, koralowy czy butelkowa zieleń to najmodniejsze propozycje do nowoczesnej łazienki. Szczególnie polecamy połączenie umywalki nablatowej i szafki z frontem w tym samym kolorze. Natomiast jeśli preferujesz bardziej stonowane wnętrza, fantastyczną opcją będzie ceramika imitująca naturalny kamień, np. marmur.

Uwaga na pułapki – wskazówki dotyczące wyboru wyposażenia łazienki

Wybierając wyposażenie łazienki, należy zwrócić uwagę na pewne szczegóły. Niezależnie od tego, czy decydujesz się na tradycyjną, białą ceramikę, czy ujęły Cię wyraziste kolory, warto zadbać o spójne wykończenia. Biel, czerń, szarość, złoto – każdy z nich może występować w różnych odcieniach. Dlatego też przed zakupem musisz upewnić się, że poszczególne produkty nie różnią się od siebie barwą.

Oprócz koloru ważne jest także wykończenie. Ceramika może występować w wersji matowej i błyszczącej. Dopasowanie umywalki, toalety, wanny czy brodzika może więc stanowić nie lada wyzwanie. Wobec tego wszystko do łazienki warto wybrać nie tylko od jednego producenta, ale i z jednej serii. Dzięki temu ma się pewność, że produkty będą do siebie idealnie dopasowane. W przeciwnym wypadku trzeba dobierać do siebie elementy wyposażenia ze szczególną ostrożnością lub liczyć na łut szczęścia. Bez wątpienia warto dokładnie obejrzeć produkty na żywo oraz porównać ich barwę w różnym świetle.