Poznaj produkty, które kupisz wyłącznie w drogerii online!

Mało znane produkty zagranicznych i polskich marek

Jedną z dużych wad stacjonarnych sklepów z kosmetykami jest ich ograniczona powierzchnia. W efekcie nie jest technicznie możliwe, aby dostępne były w nich wszystkie dobrej jakości preparaty, które być może będziesz miała ochotę wypróbować.

Ministerstwo Dobrego Mydła, oferujące m.in. ręcznie wytwarzane olejki i peelingi czy Sesderma projektująca preparaty dopasowane do specyficznych potrzeb skóry i włosów – to właśnie przykłady mało popularnych marek, które oferują wyjątkowe kosmetyki.

O ile jednak w drogerii stacjonarnej odnalezienie ich na półce może być karkołomnym wyzwaniem, o tyle w drogerii internetowej zamówisz je bez większego trudu.

Preparaty wegańskie i cruelty free

Świadomość społeczeństwa na temat etycznej strony produkcji kosmetyków wyraźnie się zwiększa. Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, czy skład wybranego preparatu opiera się wyłącznie na roślinnych i mineralnych wyciągach oraz czy żaden z komponentów wybranego preparatu nie był testowany na zwierzętach.

Dlaczego stosuje się te oznaczenia, skoro na terenie Unii Europejskiej od 2013 r. zakazana jest sprzedaż kosmetyków, których komponenty były testowane laboratoryjnie na żywych istotach? Niektóre oznaczenia są dowodem na to, że dana marka nie stosuje takich praktyk na całym świecie. Wbrew pozorom nie jest to normą. W efekcie ten sam producent w Europie sprzedaje preparaty nietestowane na zwierzętach, ale już np. na rynkach azjatyckich – wręcz przeciwnie.

Zwracaj szczególnie uwagę na oznaczenia: słonecznik Vegan Society, królik PETA i tzw. leapping bunny, czyli skaczący królik CCiC. W drogerii stacjonarnej spotkasz nieliczne kosmetyki z tymi oznaczeniami. Natomiast drogeria eZebra oferuje ich całkiem sporo. Do tego ich znalezienie nie jest tak czasochłonne, jak w sklepie stacjonarnym.

Mnogość wariantów

Ile razy zdarzyło Ci się odwiedzić drogerię stacjonarną, aby kupić ulubiony podkład, farbę do włosów czy lakier do paznokci, po czym okazywało się, że nie jest dostępny odpowiedni kolor lub odcień? To dość frustrujące.

Jeśli masz grupę kosmetyków, które regularnie kupujesz, nie trać cennego czasu na dojazdy do sklepu z kosmetykami. Rozsiądź się wygodnie na kanapie i zamów to, czego potrzebujesz w drogerii online bez obaw, że produkt nie będzie dostępny.

Limitowane edycje i wycofane serie

Lubisz korzystać z ofert limitowanych? A może od dawna szukasz kosmetyku z wycofanej serii? W obu przypadkach przeszukiwanie półek w sklepie stacjonarnym może zakończyć się niepowodzeniem.

Tymczasem w drogerii internetowej możesz przejrzeć wszystkie nowości w poszukiwaniu ciekawych ofert limitowanych, ale też znaleźć preparaty z serii, które przestały być produkowane. W takim wypadku warto zrobić większe zamówienie i zgromadzić zapas, który pozwoli Ci dłużej cieszyć się pielęgnacją szytą na miarę.

Preparaty do specjalistycznej pielęgnacji

Być może masz atopowe zapalenie skóry, popękane naczynka, łojotok albo łupież i potrzebujesz szczególnych kosmetyków do wyjątkowej pielęgnacji? Niewiele jest w drogeriach stacjonarnych specjalistycznych preparatów do wykonywania zabiegów na skórze problemowej. Zapewne kupujesz je w aptece. A czy wiesz, że możesz mieć je w korzystniejszej cenie, jeśli skusisz się na zamówienie w drogerii internetowej? Co więcej, zakupy przez Internet dadzą Ci dostęp do tych produktów, które stacjonarnie nie zawsze są dostępne.