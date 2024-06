Poznaj smaki regionu! Już w najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się Lubelski Festiwal produktów tradycyjnych

Mieszkańców regionu na Festiwal zapraszaSamorząd Województwa Lubelskiego.Atrakcji będzie co niemiara. Zaplanowano degustacje potraw oraz produktów tradycyjnych z możliwością ich zakupienia, koncerty zespołów, które zaprezentują muzykę ludową oraz występ Joanny Jaworskiej z zespołem, którzy wykonają utwory z gatunku portugalskiego „fado” i muzyki iberyjskiej.

Dodatkową atrakcją będzie „bitwa kulinarna” pomiędzy śledziem bałtyckim,serwowanym przez Restaurację Gryfon z Jastarni, a lubelskim karpiem prezentowanym przez Gospodarstwo Rybackie w Bełżcu.

Ugasić pragnienie przy przepysznych potrawach, a także rybach będzie można m.in. piwem rzemieślniczym i cydrem. Podczas Festiwalu zaprezentują się ich producenci. Piwa kraftowe od lat są w modzie, ale prawdopodobnie mało kto wie, że na Lubelszczyźnie również są wytwarzane.Cydrów i cydrowników z naszego regionu nie ma co zachwalać, bo wszyscy doskonale wiedzą, że Lubelskie jest prawdziwym zagłębiem doskonałych jabłek, a skoro są jabłka – nie może zabraknąć cydru. Cydr, zwany kiedyś jabłecznikiem, produkowany jest wszędzie tam, gdzie uprawia się jabłonie, co najmniej od XV wieku. Na Lubelszczyźnie mamy m.in. „Cydr z Mikołajówki”, który został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Festiwal będzie odbywał się w godzinach 12:00 -20:00. Wstęp jest bezpłatny.

Z oczywistych względów organizatorzy namawiają na przybycie na imprezę transportem publicznym. Dojazd autobusami linii: 2,3,4,7,13, 15, 18, 20, 26, 31, 32, 40, 44, 55, 57, 74 oraz trolejbusami linii 150, 151, 155, 158.

Konkurs palce lizać!

Lubelskiemu Festiwalowi produktów tradycyjnych towarzyszyć będzie ogólnopolski konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów. W sobotę poznamy najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę.

Konkurs 22 lata temu wymyśliła Izabella Byszewska, wówczas redaktor naczelna tygodnika „Gospodyni”, szukając sposobu promocji polskich regionalnych i lokalnych produktów żywnościowych. Byszewska do współpracy zaprosiła Fundację Fundusz Współpracy Agrolinia 2000” (następnie Fundacja Fundusz Współpracy Program „Agro Smak 2”) i Redakcję Rolną Programu I Polskiego Radia, a do współpracy w terenie – ośrodki doradztwa rolniczego z całego kraju. Konkurs, którego celem było poznanie i udokumentowanie polskich regionalnych produktów żywnościowych, produktów osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W pierwszej edycji Komisja Konkursowa zakwalifikowała do I etapu 150 produktów od osób prywatnych, z gospodarstw agroturystycznych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i lokalnych organizacji, z pensjonatów i małych zakładów rzemieślniczych. Spośród tych produktów nagrodzonych zostało 20 najlepszych regionalnych specjałów.

W następnej edycji po raz pierwszy zorganizowane zostały finały regionalne w kilku województwach, w tym także lubelskim. Wprowadzona została nagroda najwyższa, przyznawana przez Krajową Kapitułę Konkursu – statuetka „Perła”.W III edycji konkurs odbyły się już we wszystkich regionach, pod patronatami Marszałków Województw. Po raz pierwszy zorganizowano Wielki Finał na Targach Polagra w Poznaniu, połączony z wręczaniem „Pereł” oraz prezentacją produktów regionalnych w osobnym pawilonie. Od tej pory każdy Wielki Finał odbywa się w Poznaniu.

W 2008 roku konkurs został rozszerzony, wprowadzono kategorię dań i potraw regionalnych, z wykorzystaniem lokalnych, tradycyjnych surowców oraz przyrządzanych według tradycyjnych receptur.

Nagrody dla laureatów konkursu funduje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W ostatnich latach co roku było zgłaszanych od 80 do 150 produktów prezentowanych przez ponad 50 – 100 wystawców. Dodatkowo co roku około 10 – 15 produktów ubiegało się o nominację do ogólnopolskiej nagrody „Perła”. Warto podkreślić, iż w bardzo dużej liczbie były to produkty charakterystyczne dla Polski południowo-wschodniej. Wśród zgłoszonych produktów występowałyzarówno te bardziej znane jak choćby marchwiak, pierogi z kapustą i serem, piernik lubelski, placek cebulowy, makowiec lubartowski, czy placki z kaszy jaglanej, a nawet zapomniane jak np. konfitura z płatków róży, parzące pierogi, wino z mlecza czy nalewka czereśniowa.

W drugiej części konkursu na najlepszą potrawę regionalną co roku prezentuje się ok. 10 – 15 zespołów, które prezentują danie konkursowe, muszą być przygotowanez wykorzystaniem produktów związanych z danym regionem, powszechnie znanych i rozpoznawalnych w regionie.

Do tej pory perły w konkursie w części produktowej zdobyło 62 laureatów i 21 w części gastronomicznej.